Proponen diputados de Morena la creación de Patronato para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 21 de abril de 2026.- Diputados de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la LXI Legislatura de Querétaro, presentaron una iniciativa de ley, la cual tiene como finalidad la creación de un patronato, el cual tendría como propósito la organización de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ), cuya organización actualmente está a cargo de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ).

La iniciativa fue propuesta por el legislador Homero Barrera McDonald, quien indicó que se busca sustituir el esquema actual, basado en un convenio entre el Poder Ejecutivo del Estado y la UGRQ, ya que se tienen altos costos, servicios limitados y una reducción en la calidad de ofertas comerciales para los asistentes.

Aseguró que en los últimos años la FIGQ ha registrado problemas, principalmente en costos elevados en entradas y estacionamiento, mal servicio, además, afirmó que durante la edición del 2025, se reportó una disminución en la asistencia de visitantes, así como una baja derrama económica.

“El patronato sería un órgano multidisciplinario integrado por representantes de sectores como ganaderos, comerciantes, restauranteros, industriales, medios de comunicación, artesanos, el Poder Ejecutivo estatal y los 18 municipios”, dijo.

Mencionó que, entre las funciones del patronato estaría: la organizar anual de la FIGQ; definir tarifas de acceso y servicios; regular contratos con proveedores; garantizar que los espectáculos y atracciones mantengan precios accesibles, y reportar resultados económicos en un plazo no mayor de 90 días, después de que concluya la feria.

Reconoció que la iniciativa está alineada con la Ley de la Administración Pública Paraestatal y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del estado, y consta de 19 artículos y cinco transitorios que establecen su implementación y funcionamiento.