Proponen castigar a funcionarios ligados a grupos criminales por traición a la patria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 20:25:00

Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.- La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa para que los funcionarios públicos que colaboren con el crimen organizado puedan ser castigados por traición a la patria.

La propuesta busca modificar el artículo 123 del Código Penal Federal para incluir acciones como proteger a grupos criminales, darles información privilegiada o utilizar recursos públicos en su beneficio.

De acuerdo con la legisladora, estas acciones representan una amenaza para el país, pues permiten que grupos criminales influyan en las decisiones del gobierno. El delito de traición a la patria contempla penas de entre cinco y 40 años de prisión.

López Rabadán también pidió a Morena, el PT y el Partido Verde respaldar la iniciativa. Además, cuestionó la falta de respuestas ante los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos integrantes de Morena.

La diputada sostuvo que los funcionarios que ponen la seguridad de los mexicanos en manos del crimen organizado a cambio de poder o dinero deben ser considerados traidores a la patria.

La iniciativa deberá discutirse y, en su caso aprobarse en el Congreso para que pueda convertirse en ley.