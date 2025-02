Propone Sandra Arreola reconocer como agresión extrema ataques con ácido en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2025.- La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa en el Congreso de Michoacán para reconocer legalmente los ataques con ácido como una forma extrema de violencia de género.

Su propuesta, inspirada en la “Ley Malena”, busca tipificar estos ataques como tentativa de feminicidio, imponiendo penas más severas y garantizando a las víctimas una reparación integral del daño, incluyendo atención médica, apoyo psicológico y reinserción social y laboral.

“Debemos ser la diferencia, Michoacán debe ser un estado de justicia para las mujeres víctimas. La Ley Ácida que propongo el día de hoy envía un mensaje claro: No se tolerará ni un ataque más.

Es importante entender que estos ataques no son simplemente lesiones físicas; son violencia ácida. Lo que no se nombra no existe, y la violencia ácida es una realidad que no podemos seguir ignorando. Es por eso, la urgencia de agregar este concepto en la legislación”, expuso ante los integrantes de la LXXVI Legislatura.

Arreola Ruiz destacó que los ataques con agentes químicos no solo provocan graves daños físicos, sino que también afectan la vida social, laboral y emocional de las sobrevivientes. Enfatizó la urgencia de modificar el Código Penal para definir la “violencia ácida” como un delito específico y aumentar las penas cuando el agresor tenga una relación cercana con la víctima o cuando el ataque cause daños irreversibles.

La legisladora recordó casos emblemáticos como el de María Elena Ríos, saxofonista y activista que logró la reclasificación de su agresión como intento de feminicidio, y el de Marlene Cortés Méndez, atacada con ácido en Michoacán. Resaltó que la mayoría de las víctimas son mujeres y que los agresores suelen ser hombres, lo que evidencia la dimensión de género de esta violencia.

“Identificar estos ataques como tentativa de feminicidio nos da la oportunidad de imponer castigos más severos y justos. Las mujeres sobrevivientes a estos ataques enfrentan un sufrimiento irreversible que se extiende más allá del daño físico, afectando su capacidad de tener una vida plena y digna. Esto no solo garantiza justicia, sino que también dignifica a las sobrevivientes, asegurándoles acceso a una reparación integral del daño.”, acotó.

La “Ley Malena” se fundamenta en tres pilares: tipificación del delito, acceso a la justicia y reparación del daño, así como prevención y visibilización. Además, propone la creación de un registro de mujeres víctimas de ataques con ácido. La diputada hizo un llamado a la acción, enfatizando que la legislación debe ser un mensaje claro contra la impunidad y un paso hacia un Michoacán más justo para las mujeres.