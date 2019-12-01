Propone Reyes Galindo crear la Secretaría del Adulto Mayor en Michoacán

Morelia, Mich., 11 de noviembre de 2026.- El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, busca la creación de una Secretaría del Adulto Mayor en la entidad para que haya una instancia encargada de coordinar todas las accione enfocadas a las y los adultos mayores del estado.

Para ello, presentó una inicitiva ante el pleno del poder legilativo local en donde argumentó que la creación de esta Secretaría, resulta indispensable para colocar el envejecimiento digno en el centro de la agenda pública estatal, que actualmente, las necesidades de las personas adultas mayores se relacionan con ámbitos diversos, como: salud, alimentación, vivienda, movilidad, seguridad, cuidados, inclusión social y acceso a la justicia.

“En nuestro estado existe la necesidad de contar con una dependencia que coordine las acciones de las distintas dependencias, así como evitar que los programas y políticas orientados a este sector poblacional operen de manera aislada, fragmentada o con objetivos duplicados”, expuso el congresista.

Refirió que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala al envejecimiento demográfico como el incremento progresivo de la proporción de las personas de 60 años y más, con respecto a la población total, lo que resulta de una progresiva alteración del perfil de la estructura por edades.

Mencionó que en todos los países de América Latina y el Caribe el número total de personas de 60 años y más, se incrementará sostenidamente en el transcurso de las próximas décadas; por lo que en los hechos este segmento poblacional crece más rápidamente que las poblaciones jóvenes.

“Como es previsible una transformación demográfica de estas magnitudes trae de manera paralela profundas repercusiones en la sociedad y en ámbitos de las políticas públicas como la cohesión familiar, social, de derechos humanos y el papel habrán de jugar los gobiernos nacionales y subnacionales de todo el mundo”, expuso.

Y sostuvo, que para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es prioritário que los gobiernos de nuestra entidad asuman un compromiso de largo plazo con políticas que garanticen a las personas el pleno disfrute de sus últimos años y eviten profundizar las desigualdades dentro de una misma generación y entre generaciones.

Cabe resaltar que esta propuesta señala que con la creación de la Secretaría se generarían algunas de las siguientes atribuciones enfocadas a las personas adultas mayores: Diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar la política pública integral; promover y concientizar a la población sobre el envejecimiento activo, saludable, digno e independiente; diseñar e implementar programas y políticas orientadas a mejorar la calidad de vida del sector señalado.

Además de coordinar acciones para prevenir y atender situaciones de abandono, violencia, discriminación, exclusión social y vulneración de derechos; impulsar políticas públicas en materia de cuidados, autonomía personal y atención a la dependencia; promover la inclusión social, económica, financiera, cultural, recreativa, deportiva, cívica y comunitaria; promover la capacitación, profesionalización y certificación de personas cuidadoras y de quienes presten servicios de atención, entre otras acciones en beneficio de las y los adultos mayores de Michoacán.