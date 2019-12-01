Propone Octavio Ocampo crear la presea “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano” en el Congreso de Michoacán 

Morelia, Michoacán,11 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de preservar la memoria de las figuras que han moldeado la historia democrática de Michoacán y del país, el diputado Octavio Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, propuso formalmente la creación de la Presea “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”.

Esta distinción será otorgada anualmente por el Congreso del Estado a personas físicas o morales que, por sus méritos, trayectoria o aportaciones relevantes, hayan contribuido significativamente al desarrollo económico, social, político, educativo, científico, cultural o ambiental de la entidad.

Para la entrega del galardón, se estipula la celebración de una sesión solemne cada 28 de octubre, coincidiendo con el aniversario luctuoso del Ingeniero. Este acto estará dedicado a honrar su vida y el legado de un michoacano cuya trayectoria alcanzó trascendencia nacional en la historia contemporánea de México.

“Hablar de Cuauhtémoc Cárdenas es hablar de una etapa fundamental de nuestra historia política. También, es recordar los años en los que la competencia electoral enfrentaba profundas limitaciones y la sociedad reclamaba elecciones auténticas. Su contribución consistió en abrir nuevos caminos para que las distintas expresiones políticas pudieran organizarse, competir y representar legítimamente las aspiraciones ciudadanas”, consideró.

A la Sesión Solemne se prevé convocar a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, a los familiares del ingeniero Cárdenas Solórzano, a los galardonados y a diversas personalidades destacadas que determine la legislatura.