Propone Octavio Ocampo ampliar plazos para descuentos en pago de premisas y trámites vehiculares en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:21:53
Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo presentó una iniciativa para ampliar plazos de pago de impuestos y otorgar beneficios a contribuyentes cumplidos. “La cuesta de enero ya no dura un mes; hoy el gasto de las familias se ha duplicado”, alertó el legislador.

En medio de un inicio de año marcado por alzas en precios, bajos niveles de consumo y el impacto de la llamada “cuesta de enero”, el diputado presentó una iniciativa para apoyar la economía de las familias, reconocer a los contribuyentes responsables y proteger el empleo en Michoacán.

La propuesta presentada ante la 76 legislatura, plantea la creación del “Bono de Lealtad Ciudadana”, un estímulo fiscal que otorgará atención preferente en trámites estatales y un descuento adicional del 25 por ciento en impuestos y derechos durante 2027 a quienes mantengan sus obligaciones al corriente durante los últimos cuatro ejercicios fiscales. El objetivo es, “pasar del castigo al reconocimiento, y valorar a quienes, pese a las dificultades, cumplen puntualmente con el Estado”.

Además, la iniciativa propone ampliar hasta marzo el plazo para el pago del impuesto predial con descuento por pronto pago, medida que busca dar un respiro a los hogares michoacanos durante los primeros meses del año, cuando la mayoría enfrenta mayor presión financiera.

Otro punto importante es la exención del 100 por ciento del impuesto sobre nómina durante seis meses para los negocios que generen nuevos empleos en 2026. Con ello, se pretende impulsar la contratación formal, reducir los costos de las empresas y fortalecer la economía local a través del consumo interno.

Ocampo explicó que su propuesta responde a la realidad de miles de familias que enfrentan una cuesta de enero que ya se extiende hasta marzo, mientras comerciantes, productores y empresarios hacen esfuerzos por sostener sus actividades. “El compromiso es ayudar a las familias, apoyar a quienes generan trabajo y reconocer a quienes cumplen. En tiempos difíciles, el gobierno también debe estar del lado de la gente”, expresó el legislador perredista.

La iniciativa, que reforma la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2026, será analizada en comisiones en los próximos días.

