Propone Memo Valencia equipar con extintores todas las patrullas de Michoacán para apoyar en incendios

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- Que nunca más los policías en Michoacán tengan que comprar llantas a sus unidades, cooperarse para gasolina o no tener equipo básico para apoyar a la ciudadanía en emergencias menores, propuso ante el Pleno del Congreso estatal, el diputado priista Memo Valencia.

El legislador local consideró necesario, al presentar una iniciativa para que todas las patrullas de policía tengan al menos un extintor que, los cuerpos de seguridad, tanto municipales y estatales no solo lleguen rápido a un accidente o emergencia que también cuenten con equipo y capacitación para ayudar en tanto, llegan corporaciones de Protección Civil.

“La presente reforma pretende agregar en los derechos de los policías el contar con patrullas en buen estado, porque la gran mayoría de las patrullas no tienen ni llantas y si traen, es a media vida y andan batallando los elementos hasta comprando, cooperándose entre ellos. Ojalá y esto se haga posible, porque es una forma de reconocer y no exponer la vida de aquellos héroes que todos los días salen de su hogar a exponer la suya por la de nosotros”, dijo.

Memo Valencia recordó cuando el pasado 30 de diciembre de 2025, un automóvil se incendió por fallas eléctricas en el Ramal Camelinas, fueron policías de Morelia, quienes trataron de apagar el fuego, pero no contaban con ninguna herramienta, Revolución Social apoyó con extintores para controlar el siniestro.

"Cuando Revolución Social llegó al lugar, la Policía de Morelia ya hacía lo que podía, pero sin la capacitación ni el equipamiento para ello. Si los elementos de esta corporación hubieran contado con extintores en su patrulla, los daños hubiesen sido menores o mínimos", dijo.

El dirigente estatal del PRI afirmó que no se busca que los elementos de policía suplanten a bomberos o paramédicos, pero sí es de gran importancia, como lo menciona ya el artículo 21 de la Carta Magna, que se salvaguarde la vida, libertad, integridad y patrimonio de las personas.

"Es necesario fortalecer el marco legal para garantizar que las patrullas en Michoacán cuenten con equipos que les permitan hacer frente a emergencias no vinculadas con crímenes", mencionó.

La propuesta que fue respaldada por once diputados de la 76 Legislatura pide la modificación de las fracciones XI del artículo 123 y II del artículo 157 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado.