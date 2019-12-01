Propone Grecia Aguilar sancionar omisiones institucionales en casos de violencia contra mujeres en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.– Con el objetivo de garantizar una atención efectiva y oportuna a las denuncias por violencia de género, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma para sancionar la omisión, el retraso injustificado y la negligencia de las autoridades en la atención de estos casos.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que esta propuesta surge de una alianza entre diputadas que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, decidieron pasar de la conmemoración a la acción, con el compromiso de atender una de las problemáticas más urgentes que enfrentan las mujeres en México y Michoacán.

Grecia Aguilar subrayó que la violencia contra las mujeres continúa siendo una realidad alarmante, al referir que más del 70 por ciento de ellas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que diariamente más de 10 mujeres son asesinadas en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, señaló que en Michoacán las cifras de homicidios de mujeres y denuncias por violencia familiar se mantienen constantes y en aumento, reflejando una problemática estructural que no puede seguir siendo ignorada por las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad.

Como parte de su posicionamiento, la diputada expuso el caso representativo de “María”, una mujer que, tras denunciar violencia y solicitar apoyo institucional, no recibió atención oportuna, lo que derivó en un desenlace fatal. Este ejemplo, indicó, evidencia las fallas en los mecanismos de respuesta y la urgencia de establecer responsabilidades claras cuando las autoridades no actúan.

La iniciativa propone establecer como falta administrativa grave la omisión, el retraso injustificado o la negligencia en la atención de denuncias, órdenes de protección o medidas relacionadas con violencia contra las mujeres; además de que, en casos de feminicidio o desaparición con antecedentes de denuncia, se inicie de oficio una investigación administrativa para revisar la actuación de las autoridades.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado enfatizó que la propuesta no crea nuevos delitos ni vulnera el debido proceso, sino que busca cerrar vacíos legales que han costado vidas, fortalecer a las instituciones y garantizar que ninguna denuncia sea ignorada, reiterando que cuando una mujer denuncia, el Estado tiene la obligación de responder con eficacia y responsabilidad.