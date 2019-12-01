Propone diputada Tere Herrera adaptación de parques y espacios públicos incluyentes

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- Las niñas y los niños tienen derecho a una vida digna; que puedan jugar, divertirse y convivir con los demás sin que una condición del neurodesarrollo se convierta en un obstáculo, afirmó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar iniciativa para adicionar el artículo 8 Bis de la Ley de Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista para el Estado de Michoacán.

Ante el pleno del Congreso del Estado, la legisladora invitó a visibilizar las necesidades de los niños con autismo o discapacidad; por lo que es necesario avanzar hacia ciudades accesibles e incluyentes, en las que todas las niñas, niños y adolescentes tengan oportunidades para jugar, aprender y convivir en comunidad.

“Esta iniciativa busca garantizar que los parques infantiles, las plazas públicas y las áreas de juego comunitarias de Michoacán sean diseñados, construidos, remodelados y mantenidos con una visión verdaderamente incluyente. Que cuenten con juegos adaptados, rampas de acceso, señalética adecuada; que permitan que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad motriz, visual, intelectual o con autismo tengan alternativas reales para disfrutar del juego y convivir con los demás”.

Herrera Maldonado recalcó que la inclusión también debe reflejarse en los espacios públicos, donde las familias conviven, se desarrollan y se construyen vínculos.

Señaló que en la planeación del futuro de Michoacán se deben crear entornos en los que todas las personas puedan participar y disfrutar en condiciones equitativas.

“Como sociedad tenemos la responsabilidad de comprender que cada niña y cada niño percibe, siente, aprende y se relaciona con el mundo de manera distinta. Esas diferencias no deben convertirse en barreras para ejercer sus derechos, deben ser oportunidades de inclusión”.

Finalmente, la diputada panista expresó que la labor de los legisladores es enriquecer las leyes para que cada día sean más humanas, que respondan a las necesidades de las personas y garanticen sus derechos.