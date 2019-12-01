Propone Brissa Arroyo crear un Consejo Ciudadano Legislativo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 17:32:01

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de consolidar el Parlamento Abierto y abrir a la ciudadanía la labor legislativa, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, propuso la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo.

Al hacer uso de la máxima tribuna en el Congreso del Estado, Brissa Arroyo argumentó que: “vivimos en una época en la que los desafíos sociales evolucionan con rapidez. Los problemas públicos ya no pueden resolverse únicamente desde las instituciones tradicionales, ni pueden abordarse sin escuchar a quienes viven día a día sus consecuencias”.

Por eso, la participación ciudadana no es solo un derecho, sino que es una condición esencial para construir políticas públicas más justas, más cercanas y más eficaces, enfatizó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD).

En ese contexto, detalló que el Consejo Ciudadano Legislativo se propone como un espacio donde la ciudadanía pueda opinar, deliberar, proponer y acompañar la creación de leyes desde una perspectiva colectiva y participativa.

“Es un puente de comunicación entre la población y sus representantes, donde la voz de estudiantes, profesionistas, trabajadores, comunidades indígenas, jóvenes, personas mayores y organizaciones civiles influye de manera directa en el proceso legislativo”, subrayó Arroyo Martínez.

Estoy convencida, -recalcó-, de que cuando las personas participan, nuestras instituciones se fortalecen. Cuando se escuchan las voces diversas, nuestras leyes se vuelven más humanas. Y cuando abrimos los mecanismos de diálogo, avanzamos hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática.

La diputada local exhortó a las legisladoras y legisladores para considerar la creación de este Consejo Ciudadano Legislativo como parte de la iniciativa para la consolidación de un Parlamento Abierto que se ha venido impulsando.

“Esto es mucho más que establecer órganos consultivos, es apostar por una forma de gobernar donde la ciudadanía no solo vota, sino que dialoga, propone y transforma. Es reafirmar que la democracia no termina en las urnas, comienza en la participación constante y activa de la comunidad”, afirmó.