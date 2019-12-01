Propone Brissa Arroyo crear un Consejo Ciudadano Legislativo en Michoacán

Propone Brissa Arroyo crear un Consejo Ciudadano Legislativo en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 17:32:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de consolidar el Parlamento Abierto y abrir a la ciudadanía la labor legislativa, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, propuso la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo.

Al hacer uso de la máxima tribuna en el Congreso del Estado, Brissa Arroyo argumentó que:  “vivimos en una época en la que los desafíos sociales evolucionan con rapidez. Los problemas públicos ya no pueden resolverse únicamente desde las instituciones tradicionales, ni pueden abordarse sin escuchar a quienes viven día a día sus consecuencias”.

Por eso, la participación ciudadana no es solo un derecho, sino que es una condición esencial para construir políticas públicas más justas, más cercanas y más eficaces, enfatizó la Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD). 

En ese contexto, detalló que el Consejo Ciudadano Legislativo se propone como un espacio donde la ciudadanía pueda opinar, deliberar, proponer y acompañar la creación de leyes desde una perspectiva colectiva y participativa. 

“Es un puente de comunicación entre la población y sus representantes, donde la voz de estudiantes, profesionistas, trabajadores, comunidades indígenas, jóvenes, personas mayores y organizaciones civiles influye de manera directa en el proceso legislativo”, subrayó Arroyo Martínez.

Estoy convencida, -recalcó-, de que cuando las personas participan, nuestras instituciones se fortalecen. Cuando se escuchan las voces diversas, nuestras leyes se vuelven más humanas. Y cuando abrimos los mecanismos de diálogo, avanzamos hacia una sociedad más justa, más inclusiva y más democrática.

La diputada local exhortó a las legisladoras y legisladores  para considerar la creación de este Consejo Ciudadano Legislativo como parte de la iniciativa para la consolidación de un Parlamento Abierto que se ha venido impulsando.

“Esto es mucho más que establecer órganos consultivos, es apostar por una forma de gobernar donde la ciudadanía no solo vota, sino que dialoga, propone y transforma. Es reafirmar que la democracia no termina en las urnas, comienza en la participación constante y activa de la comunidad”, afirmó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan camioneta calcinada en la colonia Jeroche de Puruándiro, Michoacán 
Un razer mal estacionado desató fatal balacera en pleno centro de Cotija, Michoacán: Un policía y dos civiles muertos en lluvia de 250 balas y granadas; comando abandonó cuatro camionetas 
Refuerzan a la GC con más de mil armas, cartuchos y cargadores; Plan Michoacán reforzará la SSP
Hallan sin vida a delegado del PT en Apatzingán; estaba reportado como desaparecido
Más información de la categoria
Un razer mal estacionado desató fatal balacera en pleno centro de Cotija, Michoacán: Un policía y dos civiles muertos en lluvia de 250 balas y granadas; comando abandonó cuatro camionetas 
PT exige investigación inmediata por hallazgo sin vida de Agustín Solorio; Sandoval critica "Lentitud" en protocolos de búsqueda
Fanki cancela preventa de boletos para México vs Portugal tras fallas y exhorto de Profeco
Sheinbaum entra de nueva cuenta en el TOP 10 de mujeres más poderosas del mundo
Comentarios