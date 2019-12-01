Propone Belinda Iturbide visibilizar a los trabajadores del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Para visibilizar a los trabajadores del Congreso de Michoacán, respetar y proteger los derechos que tienen, dado que su trabajo es un pilar fundamental de la vida legislativa, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, propuso una adición al artículo 7 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, para que la labor del personal quede registrado dentro del marco normativo que rige la vida interna del Congreso, ya que hoy no hace mención expresa de las personas que integran el personal técnico, administrativo y operativo del Poder Legislativo.



Y es que el artículo 7 de la Ley Orgánica, establece las obligaciones de los diputados como asistencia a las sesiones, la rendición de cuentas, la conducta respetuosa y la presentación de informes de labores, entre otros, pero no contempla la responsabilidad de los legisladores frente al personal que colabora en la institución “y con la iniciativa se busca que las diputadas y diputados vigilemos y garanticemos el derecho de las y los trabajadores del Congreso del Estado a un empleo digno, con condiciones justas, un salario suficiente y un trato respetuoso y equitativo.”



“Esta reforma representa un acto de congruencia institucional y de justicia social acorde con los principios cuatro transformadores y el Congreso del Estado debe predicar con el ejemplo y garantizar que dentro de su propia estructura se cumplan los principios de trabajo digno, justicia social y respeto a la persona”, añadió la diputada local por el Distrito de Puruándiro.



De aprobarse esta adición, fortalecerá a la legitimidad del Poder Legislativo y contribuirá a consolidar una cultura de respeto, reconocimiento y responsabilidad hacia quienes diariamente sostienen la labor parlamentaria desde sus distintas funciones, ello sumado a que se construirá un Congreso más humano, justo y coherente con los valores que promueve en las leyes que aprueba.



“Reconocer a las y los trabajadores no es solo un gesto de gratitud, sino un acto de justicia y de respeto a los derechos humanos laborales, fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento institucional del Poder Legislativo de Michoacán", finalizó la diputada de la 73 Legislatura Local.