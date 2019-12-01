Propone Armando Tejeda ley para dar certeza legal a la estabilización de precios de combustibles y proteger la economía de las familias mexicanas

Ciudad de México, 15 de abril del 2026.- Ante el reciente encarecimiento de las gasolinas y el diésel, la volatilidad internacional del petróleo y la ausencia de un mecanismo legal permanente, claro y transparente, el diputado federal del Acción Nacional, Armando Tejeda Cid presentó una iniciativa para establecer un Régimen Extraordinario y Temporal de Estabilización de Precios de Combustibles Automotrices, con reglas objetivas, metodología pública, revisiones periódicas y responsabilidad fiscal.

Tejeda Cid expresó que mientras el Gobierno federal recurre a subsidios discrecionales por alrededor de 20 mil millones de pesos mensuales, reuniones coyunturales con gasolineros y recortes en otros gastos para contener los precios —reconociendo que sin intervención la gasolina regular podría superar los 30 pesos por litro y el diésel ubicarse entre 32 y 33 pesos— la propuesta del PAN plantea una solución institucional y de largo plazo.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el alza en la gasolina Premium, respondió: “Pueden cargar Magna”. Esta frase refleja la insensibilidad con la que Morena enfrenta un problema que golpea directamente el bolsillo de millones de familias mexicanas”

El legislador michoacano recordó que hace ocho años se prometió gasolina a 10 pesos por litro. Hoy, lejos de cumplir, el gobierno administra el problema con estímulos fiscales semanales al IEPS y acuerdos informales que no se respetan de manera homogénea. Datos recientes muestran que, pese al pacto para mantener la Magna por debajo de 24 pesos, al menos nueve entidades ya rebasan ese límite, alcanzando precios promedio de hasta 24.87 pesos.

“El aumento en los combustibles no solo afecta el tanque del automóvil: encarece el transporte de mercancías y pasajeros, elevando el costo de alimentos básicos como jitomate, limón, tortilla, huevo y carnes, así como los servicios que pagan las familias mexicanas”, indicó.

Armando Tejeda explicó que México sigue importando cerca del 36% de la gasolina que consume. En febrero de 2026, Pemex produjo 416 mil barriles diarios frente a ventas internas de 652 mil barriles diarios. A esto se suman riesgos operativos persistentes, como el reciente incendio en la refinería de Dos Bocas y los cuellos de botella en infraestructura.

Esta iniciativa reforma la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la Ley Federal de Protección al Consumidor, para crear un mecanismo temporal y extraordinario activable ante choques severos en precios internacionales, tipo de cambio, logística o suministro. Establecer una metodología pública y verificable para calcular bandas o precios máximos temporales. Sujetar los estímulos fiscales a principios de temporalidad, proporcionalidad, responsabilidad hacendaria y transparencia. Obligar a revisiones quincenales e informes periódicos a la Cámara de Diputados y fortalecer la vigilancia prioritaria de Profeco.

“No se trata de controles permanentes ni de ocurrencias. Se trata de proteger a las familias mexicanas, quienes usan su vehículo para trabajar, a los transportistas, productores y pequeños negocios con reglas claras, técnica y rendición de cuentas”, aseguró.

Mientras el gobierno sostiene subsidios mediante mayor austeridad y discrecionalidad administrativa, el PAN propone certeza jurídica, evita abusos y transparenta el verdadero costo fiscal, permitiendo actuar con oportunidad y sin improvisación.

“Primero prometieron gasolina a 10 pesos; hoy responden ‘pueden cargar Magna’. Nosotros proponemos temporalidad, transparencia y responsabilidad fiscal. Sobre todo, protegemos la economía de las familias mexicanas, porque cada aumento en combustibles termina encareciendo el transporte, los alimentos y los servicios que se pagan todos los días”, enfatizó el diputado federal Armando Tejeda Cid.