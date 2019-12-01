Propone Alfonso Chávez integrar inteligencia artificial en la educación de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- “Garantizar una educación moderna y acorde con los desafíos tecnológicos es una responsabilidad inaplazable para Michoacán”, es lo que planteó el diputado local Alfonso Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, al presentar una iniciativa para adicionar el artículo 83 Bis a la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de incorporar de manera formal la enseñanza y aprovechamiento de la inteligencia artificial en los procesos educativos.

El legislador destacó que, “la inteligencia artificial ya forma parte de la vida diaria y ha transformado la forma en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos”. Por ello, afirmó que “las niñas, niños y jóvenes deben estar preparados no solo para utilizar estas herramientas, sino para comprenderlas, analizarlas y desarrollarlas, garantizando que la educación avance al ritmo de los cambios tecnológicos.

Su propuesta establece tres líneas fundamentales: promover el aprendizaje y aprovechamiento de la inteligencia artificial, la programación y las tecnologías emergentes; fomentar la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico; y garantizar la actualización continua de docentes mediante programas de capacitación sobre el uso pedagógico de estas herramientas.

Finalmente, Chávez señaló que la integración de la inteligencia artificial ofrece la oportunidad de avanzar hacia una educación personalizada, capaz de adaptarse al ritmo y necesidades específicas de cada estudiante.

Además, consideró que esta reforma es clave para reducir la brecha digital y preparar a las nuevas generaciones frente a un mercado laboral que exige habilidades avanzadas en tecnología e innovación.