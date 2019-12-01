Propone Agustín Dorantes restringir empleos, licencias y ciertos programas a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- Restringir empleos, licencias y ciertos programas son algunas de las propuestas que planteó el senador de la República, Agustín Dorantes Lámbarri a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Informó que, en cumplimiento de acuerdos en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Querétaro, el Tribunal Superior de Justicia ya implementa el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA), para cumplir las leyes federales y estatales y evitar que los deudores alimentarios continúen evadiendo sus obligaciones con sus hijas e hijos, y en su caso, promovió en el Senado un exhorto y una reforma legal para fortalecer dicho registro.

"Dentro de la ley general ya existen algunas obligaciones que no se están cumpliendo, pero presentamos una propuesta para que se amplíen estas obligaciones. ¿Cuáles son principalmente? El tema de los programas sociales no universales, y también el tema de que no haya funcionarios públicos que no paguen, que no tengan el pago de su pensión alimentaria. Ojo, Querétaro muchas veces pone el ejemplo, y hoy el Tribunal Superior de Justicia puso el ejemplo: ya para ser trabajador del poder judicial en Querétaro necesitas presentar tu certificado. Queremos que se vaya a todos lados, que se vaya al congreso, que se vaya al poder ejecutivo, que se vayan a los municipios, que se vayan a las empresas".

Dejó en claro que no se busca castigar, sino cambiar la cultura para que las y los padres sean conscientes del derecho de sus hijas e hijos de tener una vida plena, de acuerdo a lo establecido por los tribunales en su momento.

Sobre la propuesta, la señora Ivonne Gutiérrez que se ha hecho cargo de su hijo de 14 años, agradeció que Dorantes Lámbarri ponga sobre la mesa el tema de los deudores alimentarios.

En tanto que la Abogada especialista en el tema, Gabriela Yong Morales, dijo que las madres o padres incumplen porque los Poderes de los distintos niveles de gobierno no cumplen con el RENOA o peor aún, no aplican las normas establecidas en contra de los incumplidos.

Carlos Israel Soto Campos, consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, informó que a la fecha se tiene registro de tan sólo 183 deudores alimentarios, de los cuales sólo 5 han atendido su situación para salir del RENOA, razón por la cual, concluyó el Senador Agustín Dorantes, se busca fortalecer este registro.

"Para restringir trámites como pasaportes y licencias de conducir, vale la pena comentarles que esto ya está en la ley general pero que no hemos logrado que realmente se ejecute, que este sea una ley viva, sino que simplemente se queda como letra muerta".