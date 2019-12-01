Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 15:41:21

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2026.- Como parte de las acciones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, para generar oportunidades de desarrollo de los talentos locales, el Gobierno de Morelia, en conjunto con el Club Osos Valladolid, puso en marcha visorías de futbol por parte de equipos de la Liga MX, y uno de la Bundesliga, en las instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario.

Durante la inauguración del proceso selectivo, el director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo César Sánchez Silva, dio la bienvenida a cerca de 500 jóvenes futbolistas, y externó la importancia de promover este tipo de oportunidades.

“En Morelia hay mucho talento. Eso es un hecho que cada vez más equipos están notando y por eso su interés en realizar este tipo de eventos selectivos. Confío en que de esta cancha saldrán las estrellas del futuro del futbol mexicano”, aseguro Sánchez Silva.

En el proceso de selección, participan equipos como Wolfsburg, de la Bundesliga; además de Tigres, Pachuca, Atlas, Toluca, León y Necaxa, por parte de la Liga MX.

Por espacio de dos días, la cancha del Complejo Deportivo Bicentenario será el escenario donde morelianos, de nacidos en 2010 a 2015, den muestra de sus cualidades técnicas y físicas, con la intención de captar la atención de alguno de los visores.