Promueve SEJUVE espacios de expresión e inclusión para la juventud en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 07:30:43

Querétaro, Querétaro, 23 de marzo del 2026.- En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez encabezó la clausura de la exposición artística que se llevó a cabo en la Galería SEJUVE y en la cual 28 jóvenes compartieron sus obras.

La funcionaria destacó que esta muestra representa mucho más que obras visuales ya que se trató de una expresión auténtica de emociones, historias y perspectivas únicas que enriquecen a la sociedad.

Asimismo, subrayó el compromiso de la dependencia por ser un espacio cercano e inclusivo, donde todas las voces encuentren formas de ser escuchadas, incluso a través del arte.

Por ello reafirmó que SEJUVE seguirá impulsando espacios seguros para la expresión y la diversidad, además invitó a la comunidad a valorar las diferencias como una fortaleza colectiva y a continuar construyendo una sociedad más justa, inclusiva y orgullosa de su pluralidad.