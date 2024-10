Promueve Nalleli Pedraza participación de jóvenes desde 18 años en proceso electoral

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2024.- Con la finalidad de hacer frente a la discriminación que viven las y los jóvenes michoacanos en la esfera política, la Diputada Local, Nalleli Pedraza Huerta, presentó ante el Congreso de Michoacán la iniciativa denominada “Voto Joven”, mediante la cual se busca reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán para que a partir de los 18 años cualquier michoacana o michoacano pueda acceder a candidaturas a diputaciones, presidencias municipales y sindicaturas.

“Esta iniciativa tiene como objetivo no discriminar, no es correcto que la edad se asuma como un impedimento para que sean considerados ciudadanos de segunda, esto no es constitucional, toda ciudadana o ciudadano tienen el legítimo derecho de participar en la vida política de su país”.

La Legisladora morenista recordó a jóvenes en el mundo que han generado un gran impacto en la sociedad como es Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Emma González, Jack Andraka Amina George, Adelina Celio, Fionn Ferreira, por mencionar algunos; esto como ejemplo de la participación activa que han tenido las juventudes y la forma en la que han logrado incidir en diversos aspectos de la vida pública.

“Es tiempo de un cambio, los jóvenes deben liderar el futuro de Michoacán”. Pedraza Huerta, argumentó de acuerdo con lo que estipula el artículo 23, todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.

Nalleli Pedraza finalizó realizando un llamado a la congruencia y hacer garantes los derechos de todas y todos dejando que las juventudes “nos rebasen por la izquierda” para que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.