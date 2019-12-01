Promueve Ayuntamiento de Morelos espacios de acompañamiento emocional para familias

Promueve Ayuntamiento de Morelos espacios de acompañamiento emocional para familias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 20:12:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Morelos, Michoacán, a 25 de noviembre 2025.- Con la premisa de que el bienestar de las familias comienza con una mente escuchada y acompañada, el Ayuntamiento de Morelos, a través del Sistema DIF Municipal, llevó a cabo un microtaller dirigido a padres y madres de familia, con el objetivo de fortalecer la salud mental mediante herramientas de comunicación, reconocimiento emocional y acompañamiento familiar.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó que esta acción responde al compromiso de su administración por atender, desde la raíz, las necesidades que influyen en el desarrollo integral de las familias morelenses.

“Como gobierno, entendemos que la salud mental no puede esperar; debemos estar presentes, acompañar y brindar espacios donde las y los ciudadanos se sientan escuchados”, afirmó el alcalde.

Durante el microtaller, especialistas del DIF Municipal abordaron temas como manejo del estrés, construcción de ambientes protectores, autocuidado y estrategias para fortalecer el vínculo entre madres, padres e hijos, teniendo una participación activa de los presentes, lo que permitió un intercambio cercano y práctico sobre los retos cotidianos que enfrentan.

Ante esto, Conejo Alejos reiteró que su administración mantendrá una agenda permanente en materia de bienestar social, al señalar que “somos un gobierno en movimiento, comprometido con acciones que realmente transformen la vida diaria de la ciudadanía. Por lo que, seguiremos realizando este tipo de actividades que promuevan una salud mental sólida y accesible para todas y todos”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en operativo federal “El Rayo”, presunto jefe de una célula de Jalisco en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo; su hermano Erwin había sido capturado días antes
Aarón Refugio Ramírez Vargas asume como encargado del Despacho de la Policía Auxiliar en Michoacán
Detienen a feminicida de la colonia Colinas de Santa Cruz en el municipio de Querétaro
Localizan a persona sin vida al interior del bordo Grande en Colón, Querétaro
Más información de la categoria
Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho
Aarón Refugio Ramírez Vargas asume como encargado del Despacho de la Policía Auxiliar en Michoacán
Luis Navarro sería candidato por Morelia en 2027, apunta Massive Caller
Diálogo con transportistas y campesinos a nivel federal permitirá avanzar en la atención a sus demandas: Raúl Zepeda
Comentarios