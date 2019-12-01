Promueve Ayuntamiento de Morelos espacios de acompañamiento emocional para familias

Villa Morelos, Michoacán, a 25 de noviembre 2025.- Con la premisa de que el bienestar de las familias comienza con una mente escuchada y acompañada, el Ayuntamiento de Morelos, a través del Sistema DIF Municipal, llevó a cabo un microtaller dirigido a padres y madres de familia, con el objetivo de fortalecer la salud mental mediante herramientas de comunicación, reconocimiento emocional y acompañamiento familiar.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, destacó que esta acción responde al compromiso de su administración por atender, desde la raíz, las necesidades que influyen en el desarrollo integral de las familias morelenses.

“Como gobierno, entendemos que la salud mental no puede esperar; debemos estar presentes, acompañar y brindar espacios donde las y los ciudadanos se sientan escuchados”, afirmó el alcalde.

Durante el microtaller, especialistas del DIF Municipal abordaron temas como manejo del estrés, construcción de ambientes protectores, autocuidado y estrategias para fortalecer el vínculo entre madres, padres e hijos, teniendo una participación activa de los presentes, lo que permitió un intercambio cercano y práctico sobre los retos cotidianos que enfrentan.

Ante esto, Conejo Alejos reiteró que su administración mantendrá una agenda permanente en materia de bienestar social, al señalar que “somos un gobierno en movimiento, comprometido con acciones que realmente transformen la vida diaria de la ciudadanía. Por lo que, seguiremos realizando este tipo de actividades que promuevan una salud mental sólida y accesible para todas y todos”.