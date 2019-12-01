Promoción de lactarios en espacios públicos, facultad de comisiones edilicias de la mujer: 76 Legislatura de Michoacán

Promoción de lactarios en espacios públicos, facultad de comisiones edilicias de la mujer: 76 Legislatura de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:13:38
Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Con el objetivo que los municipios asuman un papel activo en la promoción de políticas públicas sensibles a las realidades de las mujeres y de la niñez, el Congreso del Estado reformó la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, para que la Comisión de la Mujer promueva la implementación de salas de lactancia en espacios públicos.  

Con 25 votos a favor, en sesión ordinaria las y los diputados de la 76 Legislatura avalaron el dictamen elaborado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, mediante el cual se reforman las fracciones IX y X; y se adiciona la fracción XI al artículo 55 de dicha ley.  

Es así, que quedó establecido en la normativa que la Comisión de la Mujer municipal, tendrá la función de poner en operación de lactarios en espacios públicos, con el fin de que las madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla de manera higiénica en ambientes y condiciones idóneas y salubres. 

Con la reforma, las y los legisladores coincidieron que se  fortalece la cultura de cuidado y protección en el ámbito local, al tiempo que convierten a los ayuntamientos en aliados clave para la implementación de acciones con enfoque de género, salud pública e igualdad sustantiva.

Al atribuir a las comisiones edilicias la promoción de salas de lactancia en espacios públicos, “no sólo visibiliza una necesidad concreta, sino que institucionaliza el compromiso de los municipios con la salud materno-infantil, abriendo la puerta para generar entornos más humanos, accesibles y sensibles a las realidades de las familias, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad”, señala en decreto.

Noventa Grados
