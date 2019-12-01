Programas federales beneficiarán al campo michoacano en 2026: Sader

Programas federales beneficiarán al campo michoacano en 2026: Sader
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 14:18:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- En el marco de la visita de la directora general del programa Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) compartió las estrategias agroecológicas implementadas en los cultivos de maíz de la entidad. 

La funcionaria federal, acompañada por el titular de Sader, Cuauhtémoc Ramírez Romero, realizó un recorrido por Pátzcuaro, Nahuatzen y Zacapu. En estos municipios, técnicos del programa Agrosano detallaron la aplicación de sus modelos de producción sustentable, ratificando el compromiso institucional con la soberanía alimentaria y la preservación de los maíces nativos.

En ese sentido, Albores González reconoció el trabajo que se lleva a cabo en el estado, a través de las técnicas sustentables que implementan las y los productores de maíz, siendo parte importante para coadyuvar a la preservación de los maíces nativos. También destacó que en el 2026, los programas Alimentación para el Bienestar, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar se sumarán a los trabajos que realizan las y los jornaleros en el campo michoacano, dando acompañamiento y colaboración para consolidar los procesos de producción y comercialización a través del programa “El maíz es la raíz”. 

Además participó en la inauguración del tercer Foro Agrosano, Agricultura y Ganadería Regenerativa, donde el titular de Sader agradeció el acompañamiento y respaldo de la directora de Alimentación para el Bienestar, quien está trabajando de cerca con las y los productores para brindar mayor aprovechamiento de los granos básicos, esto dentro de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Finalmente, la funcionaria federal reiteró el compromiso con el campo en Michoacán, y planteó la posibilidad de aterrizar proyectos que permitan brindar un valor agregado a los maíces nativos, con la finalidad de preservar la semilla y el legado que representa la soberanía alimentaria de México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando irrumpe en almacén de Nissan en Morelos; roba dos camionetas y se lleva a dos guardias
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Denuncian trabajo de “ficheras” en bar de San José el Alto
Recuperan 23 cuerpos de fosa común en panteón de la Miguel Hidalgo
Más información de la categoria
Michoacán: Ejército irrumpe en Turicato y Nocupétaro y decomisa 335 kilos de estupefaciente y un mega laboratorio
Hallan cuatro personas sin vida en acceso a Pénjamo; presentaban signos de violencia
FGR encabeza cateo en una pensión en El Marqués, Querétaro
Fueron asesinados 120 menores durante el ciclo escolar pasado y hay 20 municipios con escuelas cerradas de manera intermitente por violencia en Michoacán
Comentarios