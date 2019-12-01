Programa de Vivienda para el Bienestar registra avance de más de 19 mil viviendas en Michoacán

Programa de Vivienda para el Bienestar registra avance de más de 19 mil viviendas en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 14:04:40
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Morelia, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- El Programa de Vivienda para el Bienestar registra un avance de construcción de 19 mil 305 nuevas viviendas en Michoacán, de una meta estatal de 82 mil, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó el Instituto de Vivienda del Estado (IVEM).

Este avance representa el 23.5 por ciento de la meta de construcción de vivienda nueva, con una inversión estimada cercana a los 12 mil millones de pesos. Asimismo, destacó que, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se han otorgado 5 mil 95 créditos para el mejoramiento de vivienda en la entidad.

Asimismo, en el mismo rubro, los avances en materia de certeza jurídica, destacó la cancelación de 9 mil 901 hipotecas y la entrega de constancias de finiquito correspondientes a créditos del Infonavit y del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE).

A estas acciones se suma la entrega de 5 mil 91 escrituras por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) de 20 mil documentos, así como 8 mil 881 títulos de propiedad y certificados parcelarios y de uso común entregados a través del Registro Agrario Nacional (RAN), lo que representa un avance del 22.2 por ciento de la meta de 40 mil documentos.

Finalmente, en materia de ordenamiento territorial, se informó que el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la zona conurbada Lázaro Cárdenas-La Unión registra un avance del 65 por ciento, mientras que el Programa Parcial de Ordenamiento Territorial del Lago de Pátzcuaro presenta un avance del 60 por ciento.

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