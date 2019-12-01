Programa de Reencarpetamiento de vialidades interviene avenida Montaña Monarca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 13:14:08

Morelia, Michoacán; 02 de julio de 2026.- La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, continúa atendiendo las calles de la ciudad, mediante el Programa de Reencarpetamiento que actualmente cumple labores en la avenida Montaña Monarca.

Cuadrillas de personal municipal trabajaron este jueves sobre esta importante vialidad, que se ubica en el sur de nuestra ciudad y representa una importante vía de transporte para las familias que diariamente acuden al centro y otros puntos de la capital.

La señora Teodora Vásquez, quien usa la vialidad para traslados y deporte, consideró que la rehabilitación mejorará los tiempos de sus recorridos y ayudará contra los encharcamientos.

“Son obras que hacen falta en esta zona, muchas gracias por atender este acontecimiento. Yo creo que sí es una buena labor la que está haciendo el ayuntamiento para subsanar este problema”.

El vecino de la zona, Alfonso López, comentó la manera en que le beneficiará esta obra. “Vamos a evitar los baches, los encharcamientos y será más ágil la circulación. Muchísimas gracias por dedicarle tiempo y darle mantenimiento a esta vialidad que es muy transitada”.

Finalmente, Beatriz Morales consideró positivo que se mejoren las condiciones y eliminen los embotellamientos en esta vialidad, que forma parte de la vía más corta para familias de la zona.

Mediante estas labores que avanzan en diversos puntos de la ciudad, el Gobierno de Morelia refrenda seguir atendiendo las vialidades para construir el mejor lugar para vivir.