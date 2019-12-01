Profesionalización, fortalece negocios y emprendimientos de Morelia: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 15:10:00

Morelia, Michoacán; 21 de abril de 2026.- La profesionalización y la educación están jugando un papel clave en fortalecer a los negocios y los emprendimientos del municipio, señaló el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, al anunciar el evento “FuckUp Nights” en el que también fungirá como orador.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna del municipio invitó a las y los interesados a aprovechar el evento que se realizará este viernes 24 a partir de las 19:00 horas, en el que junto con otras cuatro personalidades compartirá su historia de desarrollo profesional.

La secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, refrendó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es hacer equipo con la sociedad civil organizada, por lo que se respalda este evento orientado a crear redes de profesionales y aumentar sus capacidades.

La organizadora, Alejandra Casarrubias Suástegui, resaltó que entre los cinco “speakers” (oradores) ninguna historia se repite, por lo que “FuckUp Nights” es una gran oportunidad para líderes de negocios. En ese sentido, celebró que la iniciativa ha crecido de contar 250 asistentes en pasadas ediciones a esperar 500 en esta ocasión.

Las y los oradores son:

• Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

• Alberto Granja Gómez, experto en marketing.

• Ana Cristina Ledesma Figueroa, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).

• Andrea Navidad Ascencio, abogada fiscalista.

• María del Socorro García Villa, portavoz de la Caprinocultura.

Cabe señalar que el sitio del evento será el recinto “Amnesie” (avenida Enrique Ramírez Miguel #100) y los boletos están disponibles a través de las redes sociales de los organizadores.