Profesionalización de kuarichas fortalece la seguridad en comunidades con autogobierno: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 19:45:44
Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- A través de la certificación en Formación Inicial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha consolidado la seguridad y autonomía de las comunidades con sistemas de autogobierno. Mediante este proceso, las rondas comunitarias o kuarichas cuentan ahora con herramientas tácticas y protocolos claros que les permiten ejercer sus funciones de vigilancia bajo un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025, la institución logró la certificación de 206 elementos comunitarios, quienes acreditaron una preparación integral en materia normativa, operativa y de proximidad social. Esta base de formación ha evolucionado en 2026 hacia una especialización técnica que ya beneficia a 125 elementos adicionales en temas como reacción a emboscadas, defensa en combate y movimientos tácticos, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en sus territorios.

La profesionalización de estos cuerpos de seguridad no solo dota de certeza jurídica a su labor, sino que mejora la prevención de riesgos y la protección de la población en las regiones de Zitácuaro, Uruapan y Zamora. Comunidades como Cresencio Morales, Santa Fe de la Laguna, Arantepacua y Tarecuato, entre otras, cuentan hoy con elementos mejor preparados para coordinarse con las instituciones estatales y mantener el orden público.

Con este programa de formación permanente, la SSP reafirma su compromiso de acompañar a los pueblos indígenas en la consolidación de sus sistemas de seguridad, garantizando que el bienestar y la paz social se construyan desde la capacitación y el cumplimiento de la normativa vigente.

Noventa Grados
Comentarios