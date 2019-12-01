Profepa clausura temporalmente el zoológico La Pastora por maltrato a la osa Mina

Guadalupe, Nuevo León, a 3 de octubre del 2025. - El caso de la osa Mina, rescatada hace dos años con un estado de salud delicado, provocó indignación luego de que se difundiera un video en redes sociales donde mostraba al animal en condiciones deplorables.

Desde que el caso tomó revuelo y la Profepa interviniera en su rescate, el zoológico aseguró que la atención que recibió Mina fue constante y que consistía en atención, medicamentos para el dolor, dieta especial, así como adecuaciones en su espacio. Al mismo tiempo, la Profepa detectó un deterioro grave en la osa, así como desnutrición, lesiones y mal manejo médico, lo que provocó la clausura temporal del inmueble.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell explicó que “ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”.

La clausura se quedará hasta que el zoológico cumpla con los requisitos médicos urgentes que garanticen el bienestar animal. Profepa anunció también el reforzamiento en las inspecciones y vigilancias en zoológicos, que aseguren condiciones dignas de los animales que alberguen.