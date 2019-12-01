Profepa clausura temporalmente el zoológico La Pastora por maltrato a la osa Mina

Profepa clausura temporalmente el zoológico La Pastora por maltrato a la osa Mina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 15:49:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalupe, Nuevo León, a 3 de octubre del 2025. - El caso de la osa Mina, rescatada hace dos años con un estado de salud delicado, provocó indignación luego de que se difundiera un video en redes sociales donde mostraba al animal en condiciones deplorables.

Desde que el caso tomó revuelo y la Profepa interviniera en su rescate, el zoológico aseguró que la atención que recibió Mina fue constante y que consistía en atención, medicamentos para el dolor, dieta especial, así como adecuaciones en su espacio. Al mismo tiempo, la Profepa detectó un deterioro grave en la osa, así como desnutrición, lesiones y mal manejo médico, lo que provocó la clausura temporal del inmueble.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell explicó que “ante la gravedad del estado de Mina, de inmediato ordenamos su traslado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde hoy tenemos la certeza de que está recibiendo atención médica especializada y un trato”.

La clausura se quedará hasta que el zoológico cumpla con los requisitos médicos urgentes que garanticen el bienestar animal. Profepa anunció también el reforzamiento en las inspecciones y vigilancias en zoológicos, que aseguren condiciones dignas de los animales que alberguen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tarímbaro y Puruándiro: epicentros de crueldad animal en Michoacán
Cae en Buenavista, Michoacán, objetivo prioritario con armas, estupefacientes y un vehículo robado
Tres mujeres fueron víctimas de ataques armados en Celaya, Guanajuato; indican que 2 de ellas perdieron la vida
Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal
Más información de la categoria
Cae en Buenavista, Michoacán, objetivo prioritario con armas, estupefacientes y un vehículo robado
Hamás acepta liberar rehenes y propone negociar un plan de paz
Blindaje Uruapan: detienen a nueve personas y aseguran arsenal
Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; estaba prófuga en Estados Unidos
Comentarios