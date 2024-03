Producción de caña ha sido abandonada por las autoridades en Taretan, Michoacán: Diego Álvarez Tafolla

Morelia, Michoacán, 21 de marzo del 2024.- El precandidato a la alcaldía de Taretan, Michoacán, por el Partido Acción Nacional (PAN), Diego Álvarez Tafolla, visitó el estudio de Noventa Grados para platicar acerca de su inmersión en el sector agrícola de la entidad y la relevancia que tiene dicho sector, que ha sido abandonado en los últimos años.

“Llevo aproximadamente doce años como productor cañero, el campo cañero es de suma importancia en mi comunidad, implica una gran cantidad de empleos directos e indirectos, ahí tenemos un ingenio azucarero, el ingenio Lázaro Cárdenas, que emplea obreros, emplea cortadores de caña, que emplea camioneros, personal de confianza, es una fuente económica de suma importancia para mi municipio y es necesario que este sector cañero no caiga”, dejó en claro Álvarez Tafolla.

“El sector cañero ha estado golpeado bastante en el tema económico, con los precios, con cuotas que de pronto se cobran dentro del sector y es importante no dejarlo caer, es importante trabajar en tecnologías innovadoras que permitan mayores rendimientos, que traigamos variedades de caña más efectivas que le permitan mejores ganancias a los productores cañeros y mejorar todo el sistema de producción”, puntualizó sobre la producción de caña en Taretan.

Diego Álvarez indicó que el sector cañero ha sido abandonado por las autoridades, por lo que se debe regresar a dar la importancia necesaria a la producción en la zona.

“Efectivamente (ha sido abandonado el sector de producción de caña), el sector cañero es un sector que ha estado abandonado, que no hay apoyos, que el productor se está viendo en una situación bastante compleja, se está viendo en la necesidad de cambiar a otros cultivos porque los rendimientos no son los esperados, pero creo hay mucho que trabajar, hay posibilidades para fortalecer el sector y es importante no dejarlo caer, porque hay muchas personas que dependen de dichos sector”, dejó en claro.

