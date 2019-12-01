Procuraduría del Menor da acompañamiento a estudiantes víctimas de violencia: Manuel Hernández

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:13:06

Querétaro, Querétaro, a 21 de abril de 2026.- De manera mensual, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Querétaro atiende entre 40 y 50 casos mensuales de estudiantes, que van desde violencia psicológica hasta abuso sexual, con acompañamiento psicológico y jurídico, reconoció Manuel Hernández Rodríguez, titular de la dependencia estatal.

Para esta atención, recordó que se signó un convenio de colaboración con la Unidad de Control Escolar (UCEC) y la Secretaría de Educación del Estado con la intención de canalizar estos casos de riesgo detectados en escuelas.

Este convenio y protocolo de atención que permite dar respuesta inmediata, sin burocracia, a situaciones de violencia interna o externa en el ámbito escolar.

Aclaró que, en casos de violencia sexual, se inicia de manera inmediata una carpeta de investigación en coordinación con la Fiscalía, además de brindar asesoría jurídica y acompañamiento terapéutico a las víctimas y sus familias.

En otro tema, Hernández Rodríguez reconoció que la mayoría de los casos atendidos en el albergue Carmelita Ballesteros están relacionados con omisión de cuidados (41%), violencia familiar (28%), abuso sexual (4%) y violación (8%).

“En 2024 ingresaron 471 menores, de los cuales 259 presentaron conductas de riesgo como adicciones, depresión, ansiedad o problemas psiquiátricos; en 2025 la cifra aumentó a 567 ingresos, con 266 casos de riesgo”.

Subrayó que el tema de salud mental es prioritario, pues muchos de los niños atendidos son víctimas de delitos y requieren acompañamiento especializado.

Destacó que el 70 por ciento de los abusos sexuales son cometidos por personas de confianza o familiares, lo que exige fortalecer la prevención. Para ello, la Procuraduría trabaja con instituciones como Corazones Mágicos, además de impulsar el programa Procu Móvil, que lleva talleres de prevención a los 18 municipios, abordando temas como bullying, abuso sexual, riesgos digitales, trata y adicciones.

“Estamos construyendo una cultura de prevención y cuidado, con acciones muy potentes que involucran a padres, escuelas y comunidades”.

Finalmente refirió que la Procuraduría también interviene en procedimientos familiares, como divorcios, custodias o restricciones de convivencia, cuando se detectan riesgos de violencia física, psicológica o sexual. “Hemos atendido más de mil asuntos en juzgados, aplicando un semáforo de intervención que prioriza los casos de mayor riesgo”.