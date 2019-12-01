Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo confiar en que el proceso de elección de nuevo Rector o Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) será claro y transparente, luego de las distintas controversias que se han registrado en la institución y la reforma a su Ley Orgánica.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que la elección de quien encabeza la Máxima Casa de Estudios es competencia únicamente de los nicolaitas, por ello, la participación es únicamente de la comunidad universitaria y serán ellos quienes resuelvan de la mejor manera.

Recordó que el próximo ocho de enero debe haber un nuevo Rector o Rectora, de manera que resta cerca de un mes hábil para ello, pues se acercan días de asueto y la temporada vacacional.

“Toda mi confianza en las instituciones universitarias para que le den un proceso claro, transparente, que tengamos en esta renovación de la rectoría que ya es inminente”, dijo.

En materia presupuestal, Ramírez Bedolla señaló que por el presupuesto pleno que marca la reforma constitucional, la Casa de Hidalgo recibirá más de cinco mil millones de pesos para el ejercicio 2027.

Cabe recordar que a inicios de mes el Congreso local hizo una reforma a la Ley Orgánica de la UMSNH para que la elección democrática de Rector o Rectora sea a partir del 2031, con reglas claras, garantías jurídicas, y condiciones que garanticen el proceso, ante el retraso de la publicación del reglamento para este año por parte de la actual Rectoría.