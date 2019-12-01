Prioridad es trabajar por los 18 municipios de Querétaro, sin distinciones partidistas: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:06:05

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que su prioridad es trabajar por todos los municipios del estado, sin distinción partidista, y destacó el apoyo que se le ha brindado a Cadereyta, el municipio más grande de la entidad y sexto a nivel nacional en extensión territorial.

“En cualquier partido me pongo la camiseta de Querétaro. Voy constantemente a los 18 municipios y he ayudado muchísimo a la gente de Cadereyta, que es precioso y siempre me recibe con gran entusiasmo”.

Recordó que su administración ha intervenido en conflictos laborales, como el caso de una huelga, donde la participación de la Secretaría del Trabajo fue clave para resolver la situación.

“Yo trabajo para todas y para todos. No me fijo en cosas que me impidan trabajar ni busco excusas. Siempre digo a mi gente: ‘Si buscas una excusa, la vas a encontrar’. Yo asumo mi responsabilidad porque para eso me contrataron”.

Respecto al presupuesto estatal, Kuri reconoció que se han registrado recortes en comparación con años anteriores, pero subrayó que ello no ha sido motivo para detener proyectos ni para culpar a terceros.

“Nos han bajado el presupuesto y nos han quitado lo que teníamos el año pasado, pero no por eso digo que es culpa de otros. Asumo mi responsabilidad y trabajo con las herramientas que tengo”.