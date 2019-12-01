Prioridad en TEEMICH es blindar la estructura de 125 empleados con presupuesto ajustado para el Proceso Electoral 2026

Prioridad en TEEMICH es blindar la estructura de 125 empleados con presupuesto ajustado para el Proceso Electoral 2026
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 14:14:08
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.— En el proyecto de presupuesto para 2026 del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH), se solicitaban 116 MDP; sin embargo, el techo presupuestal notificado por la Secretaría de Finanzas prevé un aproximado de 114 MDP, señaló Amelí Gissel Navarro Lepe, magistrada presidenta del TEEMICH.

En entrevista, detalló que la propuesta fue elaborada bajo los principios de disciplina financiera y racionalidad, buscando asegurar la operatividad del órgano ante el inicio del proceso electoral.

Navarro Lepe indicó que 104 MDP se destinan al capítulo mil, rubro que cubre salarios y prestaciones del personal que labora actualmente en el Tribunal Electoral, que suma 125 personas.

"Hicimos una reestructura apegados al techo presupuestal que se nos notificó de Secretaría de Finanzas para adaptarnos a ese techo presupuestal. Pero lo que sí es de todo el presupuesto, pues la mayoría se va en Capítulo 1000, en personal. Tenemos un presupuesto destinado para gastos prácticamente para ser operativos y funcionales, para que la institución pueda echarse a andar y seguir operando. Entonces, pues es lo que tenemos ahorita, pero considero que manteniendo también la estructura, pues podemos no estar en cifras negativas ni en panoramas negativos", expresó durante su asistencia al Foro Nacional “Sistemas Normativos Internos y Sistema Nacional Electoral. Armonización Necesaria INE–OPLE”.

En respuesta a cuestionamientos sobre salarios excesivos o bonos de retiro, Navarro Lepe fue enfática al señalar que no se contempla ningún bono de retiro en el proyecto de presupuesto, ya que no está establecido en la ley.

"Los sueldos y salarios, prestaciones que se dan, están presupuestadas y en realidad no hay nada extraordinario, ni nada más allá de lo que se establece a nivel legal y constitucional para todos, no solo para los magistrados, también para los servidores públicos que laboran", comentó la magistrada presidenta.

