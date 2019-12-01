Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, contundente en pro de Michoacán: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán; a 30 de diciembre de 2025.- Con un total de 20 sesiones durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, lo calificó dicho periodo como productivo y significativo ante poniendo siempre el interés de mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos.

Cabe señalar, que el primer periodo ordinario de sesiones inició el 15 de septiembre y concluyó el 17 de diciembre se desahogaron temas en rubros como salud, justicia, educación, medio ambiente, derechos humanos, entre otros tópicos tratados en las diferentes iniciativas presentadas por las y los integrantes de la 76 Legislatura.

En este sentido, la diputada Bugarinni Torres reconoció el esfuerzo y compromiso de sus homólogos durante estos meses de trabajo en los cuales, entre otras cuestiones, se fortaleció al Poder Judicial con la toma de protesta constitucional de 109 nuevos jueces, juezas, magistradas y magistrados.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana ha sido clave en la 76 Legislatura; por ello, en este primer periodo del segundo Año Legislativo, luego de cinco años de no realizarse, se llevó a cabo el “Parlamento Juvenil Incluyente 2025”, ejercicio de democracia participativa que contó con la participación de 45 jóvenes michoacanos.

De igual forma, la diputada Giulianna Bugarini, destacó que esta legislatura en el mes de noviembre colocó a Michoacán a la vanguardia nacional al tipificar la violencia digital, mediática, política, acoso sexual, ciberacoso y por acecho, así como uso de la inteligencia artificial que causen algún tipo de violencia, “se reformó el marco legal para que sea más moderno y humano, y proteja la identidad, la integridad y la libertad en los espacios digitales”, dijo.

Señaló que en estos meses se trabajó arduamente para aprobar un paquete fiscal para el próximo año con 113 Leyes de Ingreso Municipales, una Ley de Ingresos Estatal y un Presupuesto de Egresos que permita hacer frente a las necesidades de los municipios y del Estado en este 2026, y se garantice la sostenibilidad de las fianzas estatales.

Finalmente, la legisladora refrendó su compromiso para continuar trabajando en el segundo periodo de sesiones ordinarias que inicia en el mes de febrero, en fortalecer el marco normativo en beneficio de un mejor Michoacán y sus habitantes.