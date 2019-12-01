PRI prevé no registrar candidaturas en 20 municipios de Michoacán, por inseguridad

PRI prevé no registrar candidaturas en 20 municipios de Michoacán, por inseguridad
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 09:49:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) estima que no habría condiciones de seguridad para postular candidaturas en alrededor de 20 municipios de Michoacán, informó su dirigente estatal y diputado local,  Memo Valencia Reyes.

Entre los puntos que considera focos rojos mencionó Coalcomán, Aguililla, Chinicuila y Aquila. “Yo tengo proyectados aproximadamente 20 municipios donde no veo condiciones para poder tener candidatos”, indicó.

En entrevista, recordó que durante el proceso electoral anterior 12 aspirantes del PRI enfrentaron dificultades para hacer campaña debido a la inseguridad. “En Aguililla, por ejemplo, tuvimos candidato y no lo dejaron hacer campaña; estuvo amenazado toda la campaña”, afirmó.

Añadió que el partido no pudo registrar candidaturas en tres municipios y que, en dos de esos casos, sus aspirantes fueron obligados a renunciar. También mencionó el caso de Turicato, donde la candidata del PRI no pudo ingresar al municipio.

Valencia Reyes dijo que el partido evitará postular candidaturas en las demarcaciones donde considere que existe un riesgo para la integridad de sus militantes. “Como forma de protesta, en cualquier municipio en el que veamos un riesgo, aunque eso implique perder votos, no vamos a registrar candidatos, porque está primero la vida de nuestros compañeros y compañeras”, declaró.

Precisó que los municipios en riesgo no se concentran únicamente en Tierra Caliente, sino también en la región Costa-Sierra.

Más información de la categoria
Septiembre cerró con 70 víctimas de homicidio en Michoacán: SSP
En septiembre, 42 homicidas y 7 extorsionadores detenidos en Michoacán: FGE
Detienen a “Sol", presuntamente involucrado en red de huachicol
Accidente vehicular en Paracho, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Detienen a “Sol", presuntamente involucrado en red de huachicol
Periodista Enrique Karrum teme por su vida tras ser atropellado en Pátzcuaro, Michoacán: “No creo que haya sido un accidente”
Temían por su vida: El inesperado traslado de “El Macas” que sacude el caso Manzo
Ataque con arma blanca en secundaria de Torreón, Coahuila deja un muerto y 3 heridos