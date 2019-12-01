PRI prevé no registrar candidaturas en 20 municipios de Michoacán, por inseguridad

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) estima que no habría condiciones de seguridad para postular candidaturas en alrededor de 20 municipios de Michoacán, informó su dirigente estatal y diputado local, Memo Valencia Reyes.
Entre los puntos que considera focos rojos mencionó Coalcomán, Aguililla, Chinicuila y Aquila. “Yo tengo proyectados aproximadamente 20 municipios donde no veo condiciones para poder tener candidatos”, indicó.
En entrevista, recordó que durante el proceso electoral anterior 12 aspirantes del PRI enfrentaron dificultades para hacer campaña debido a la inseguridad. “En Aguililla, por ejemplo, tuvimos candidato y no lo dejaron hacer campaña; estuvo amenazado toda la campaña”, afirmó.
Añadió que el partido no pudo registrar candidaturas en tres municipios y que, en dos de esos casos, sus aspirantes fueron obligados a renunciar. También mencionó el caso de Turicato, donde la candidata del PRI no pudo ingresar al municipio.
Valencia Reyes dijo que el partido evitará postular candidaturas en las demarcaciones donde considere que existe un riesgo para la integridad de sus militantes. “Como forma de protesta, en cualquier municipio en el que veamos un riesgo, aunque eso implique perder votos, no vamos a registrar candidatos, porque está primero la vida de nuestros compañeros y compañeras”, declaró.
Precisó que los municipios en riesgo no se concentran únicamente en Tierra Caliente, sino también en la región Costa-Sierra.