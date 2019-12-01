PRI perfila a Paloma Sánchez y Mario Zamora como posibles candidatos a la gubernatura de Sinaloa en 2027

PRI perfila a Paloma Sánchez y Mario Zamora como posibles candidatos a la gubernatura de Sinaloa en 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 19:57:16
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Ciudad de México, 18 de marzo de 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, presentó a la senadora Paloma Sánchez y al diputado federal Mario Zamora como posibles candidatos a la gubernatura de Sinaloa en 2027.

La trayectoria y experiencia de ambos perfiles forman parte de los cuadros que el partido contempla para competir en los próximos procesos electorales.

El PRI comienza a delinear sus posibles estrategias rumbo a las elecciones de 2027 en las que busca fortalecer su presencia y competitividad a nivel estatal.

Ambos perfiles han sido mencionados para encabezar la candidatura en Sinaloa, por lo que será en los próximos meses cuando el partido defina quién será el abanderado para contender por el gobierno estatal.

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