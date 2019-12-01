PRI lanza ultimátum al PAN: va o no van en alianza en Michoacán 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 15:37:34

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Memo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, endureció su postura respecto a la conformación de alianzas de cara al 2027, lanzando un ultimátum al Partido Acción Nacional (PAN) para que defina si van o no van en alianza.

En rueda de prensa, el también diputado local aseguró que el PRI está listo para ir solo, y llamó como "su sueño" que el tricolor enfrente las elecciones sin ninguna alianza.

"Del PAN allá ellos, ellos se lo pierden. Nosotros estamos listos siempre fue mi más grande sueño ir solos en Michoacán y tengan la certeza que en lo particular me da gusto, pero que sea decisión de ellos. Nosotros estamos preparados para los dos escenarios... Nosotros tenemos la posibilidad de tender una mano para construir y de una vez definan", comentó.

Valencia Reyes manifestó que la sociedad debe tomar nota de la disposición del PRI para construir una "alianza potente que pudiera barrer al oficialismo". Sin embargo, señaló la inacción del albiazul.

"No nos hagan perder nuestro tiempo, o vamos o no vamos y es un monosílabo, no una serie de argumentos.", expresó el legislador local.

El representante estatal del PRI, acusó a Movimiento Ciudadano de hacerle la chamba a Morena de dividir a la oposición, agregó que son instrumentos del oficialismo.