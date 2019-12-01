PRI Estado de México abre consultorio de orientación veterinaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 16:23:39

Toluca, Estado de México, 27 de junio de 2026.- El Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México anunció la apertura de su primer Consultorio de Orientación Veterinaria, un espacio destinado a brindar apoyo en temas relacionados con el cuidado de los animales.

El partido informó que este proyecto fue impulsado por la dirigencia estatal encabezada por Cristina Ruiz y contará con la participación de médicos veterinarios que ofrecerán orientación a la ciudadanía.

De acuerdo con el PRI Estado de México, la creación del consultorio busca reforzar las acciones enfocadas en el bienestar de los seres sintientes y el cuidado del medio ambiente.

El PRI Estado de México señaló que este espacio forma parte de las acciones que impulsa para promover el cuidado de los animales y fortalecer la cultura de protección hacia los seres sintientes.