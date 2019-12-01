Previenen acoso y hostigamiento en el Ayuntamiento de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 13:09:46

Querétaro, Querétaro, 24 de noviembre del 2025.- Para fortalecer la prevención del acoso, el hostigamiento y promover la igualdad de género, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de la Mujer consolida un sistema articulado con capacitación en todas las dependencias municipales, informó la titular de la dependencia municipal, Vanesa Garfías Rojas.

De acuerdo con la funcionaria, este sistema fue instalado hace algunos meses y permite dar seguimiento a los protocolos de atención, además de generar conciencia sobre la importancia de abordar estas problemáticas.

“Los enlaces trabajan de manera directa con la Secretaría de la Mujer para garantizar que cada dependencia cumpla con las acciones de prevención y capacitación”.

Destacó que todo el personal municipal ya recibió capacitación inicial en perspectiva de género y derechos humanos, lo que representa un primer avance en la institucionalización de estas políticas.

Asimismo, dijo, se han diseñado planes de trabajo específicos con cada dependencia, que incluyen acciones puntuales y sesiones periódicas de seguimiento.

En el caso de la Secretaría de Movilidad, detalló, se han impartido talleres dirigidos a choferes, hombres y mujeres, con el objetivo de brindar atención con perspectiva de género, en el marco del desarrollo de un nuevo aplicativo digital.

“La capacitación es continua y se actualiza de manera permanente para que funcionarias y funcionarios cuenten con el marco normativo y las herramientas necesarias”.

Adelantó que estas capacitaciones también se están extendiendo a choferes del Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y que se revisan protocolos para fortalecer campañas de concientización y prevención.

Además, existe la posibilidad de ampliar estas acciones hacia plataformas de transporte privado como Didi y Uber, con el fin de abarcar más contextos y reforzar la seguridad de las mujeres en el espacio público.

“Los temas de acoso necesitan hablarse, difundirse y concientizarse. Hoy queremos enfocarnos en la prevención con campañas que tengan un impacto real”.