Prevén llenos totales por el partido México vs Inglaterra 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:47:44

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- El sector comercial y de servicios de Querétaro se declaró listo para vivir una auténtica fiesta deportiva este domingo con el encuentro futbolístico entre las selecciones de México e Inglaterra, evento que proyecta una importante derrama económica para la entidad, confirmó René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

Informó que las expectativas entre los establecimientos afiliados son sumamente altas, al grado de que muchos de ellos ya registran su máxima capacidad de ocupación anticipada para el día del partido. "Tenemos socios que reportan ya el 80, 90 y hasta 100 por ciento de reservas llenas".

Reconoció que la reciente temporada de lluvias ha generado afectaciones previas en la actividad comercial de la región”.

Detalló que con la madre naturaleza no se puede hacer nada; descartamos que el clima vaya a mermar el entusiasmo de los comensales y aficionados este fin de semana.

Confió en que los restaurantes, bares y centros de entretenimiento lucirán a reventar de forma interna, independientemente de las condiciones meteorológicas que se presenten.

“Prácticamente están agotadas las reservaciones en los principales corredores comerciales y tenemos una alta expectativa de consumo en negocios con transmisiones en vivo”.

Finalmente, señaló que el sector espera una jornada pacífica y de alta reactivación económica.

"Este domingo llueve, truene o relampaguee, esperamos negocios llenos, esperamos una gran fiesta y por supuesto que gane México".