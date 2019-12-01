Presupuesto 2027 del Congreso de Michoacán garantizará derechos laborales y cumplirá con el Plan B: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027 del Poder Legislativo contempla recursos para garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, cubrir las obligaciones derivadas del cierre de la 76 Legislatura y preparar la aplicación del límite presupuestal del 0.70 por ciento establecido en la reforma constitucional conocida como Plan B.

El legislador explicó que la propuesta presupuestal asciende a mil 623 millones 107 mil 457 pesos, de los cuales mil 304 millones 55 mil 418 pesos corresponden al Congreso del Estado y 319 millones 52 mil 39 pesos a la Auditoría Superior de Michoacán. En conjunto, representa un incremento de 113 millones 55 mil 447 pesos respecto al presupuesto autorizado para 2026.

“Estamos planteando un presupuesto responsable, que permita cumplir con las obligaciones laborales del Congreso y atender los compromisos que dejará el cierre de esta Legislatura. Tenemos que garantizar que los trabajadores reciban lo que por derecho les corresponde y evitar que estos pendientes se conviertan en problemas financieros para las próximas legislaturas”, expresó Baltazar Gaona.

El presidente de la Mesa Directiva precisó que el incremento presupuestal contempla recursos para las liquidaciones del personal de confianza que concluirá sus funciones con la 76 Legislatura, así como para atender pasivos laborales ineludibles. También considera los gastos de operación del Poder Legislativo y la cobertura y difusión de las actividades parlamentarias y de representación de las y los diputados.

Gaona García detalló que, del presupuesto proyectado para el Congreso, mil 74 millones 980 mil 427 pesos corresponden al periodo de la 76 Legislatura, que concluirá el 14 de septiembre de 2027, mientras que 229 millones 74 mil 991 pesos están previstos para el funcionamiento de la 77 Legislatura, del 15 de septiembre al 31 de diciembre del mismo año, periodo en el que comenzará a aplicarse el nuevo límite constitucional.

“La reforma establece nuevas reglas para el presupuesto de los congresos locales y tenemos que prepararnos para cumplirlas. Por eso estamos considerando desde ahora las obligaciones laborales y financieras que deben atenderse antes de la transición, respetando en todo momento los derechos adquiridos del personal de base y sindicalizado”, señaló.