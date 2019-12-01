Presupuesto 2026 de Querétaro apuesta por el bienestar social y crecimiento económico: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- Presupuesto 2026 será una apuesta a un desarrollo equilibrado, cercano y con resultados tangibles que se sentirán en la vida diaria de las familias, resaltó el gobernador, Mauricio Kuri González, durante el ejercicio “Contigo Informamos”, en el cual se dio a conocer la distribución del paquete económico que asciende a 64 mil 617 millones de pesos y que contempla incrementos históricos en seguridad, salud y educación.

El mandatario estatal aseguró que se trata de un presupuesto responsable, orientado a atender las principales necesidades de la población. En este marco, afirmó que los recursos destinados a seguridad, educación, salud, desarrollo económico y otros rubros han dado resultados durante su gestión.

“¿Y cómo vamos en Seguridad Pública? (…) hasta el día de hoy estamos mucho mejor que hace 11 años y lo vemos en los números. Es decir, lo que hemos invertido en eso nos ha dado un rédito. Lo que hemos invertido en educación, pues segundo lugar nacional, nos ha dado rédito. Lo que hemos invertido en salud, pues la verdad es que yo recibí el sistema de salud con menos del 50 por ciento de medicamentos en los hospitales del Estado y ahorita tenemos el 95 por ciento en recetas …”, enfatizó.

Desde el Palacio de Gobierno, el titular de la Secretaría de Finanzas, Gustavo Arturo Leal Maya, detalló que el paquete fiscal 2026 no considera impuestos nuevos y los derechos solo se actualizarán conforme a la inflación. También informó que 91 por ciento del gasto total será para bienestar social.

La seguridad pública, dijo, tendrá el impulso más alto. De lo que recibió en 2021 a lo que recibirá en 2026, es un incremento de 81 por ciento, que se reflejará en más tecnología, mejor equipamiento y más apoyo al personal operativo.

Compartió que el Paquete Económico 2026 destaca también el compromiso del gobernador Mauricio Kuri con la educación de los queretanos. En esta administración, dijo, se han incrementado los recursos en este rubro un 40 por ciento, por lo que se han destinado más de 18 mil 427 millones de pesos.

Adicionalmente, señaló que, por quinto año consecutivo, el Poder Ejecutivo da continuidad al apoyo a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con un incremento de 13 por ciento en su presupuesto con recursos estatales, para alcanzar mil 525 millones de pesos, confirmando que desde el Estado se fortalece a la máxima casa de estudios.

De igual manera, indicó que para el sector salud en 2026 se estableció un presupuesto consolidado, entre el sector central y paraestatales, de seis mil 746 millones de pesos, lo que representa el rubro con mayor incremento, con un siete por ciento.

Leal Maya también destacó que el siguiente año aumentará el apoyo presupuestal a los municipios, por lo que se tiene previsto un incremento de 704 millones de pesos, lo que implica transferencias a estos por 10 mil 483 millones de pesos. Dichos recursos, mencionó, son para atender -de forma directa- a sus colonias, barrios y comunidades.

Precisó que el Paquete Fiscal 2026 establece, de forma general, una política estatal de no endeudamiento ni nuevos impuestos, así como incrementos según la inflación, suspensión en cobros de museos, homologación con el Código Fiscal de la Federación, beneficios fiscales por el Tren México-Querétaro, provisión de Emergencias y Protección Civil con una bolsa de contingencias de 60 millones de pesos, y la habilitación de un buzón tributario estatal.

“Este paquete económico nace del compromiso de miles de queretanas y queretanos que todos los días trabajan, aportan, y cumplen con el pago de sus contribuciones. Gracias a este esfuerzo compartido, hoy podemos presentar un presupuesto responsable, sensible y claro. Un presupuesto que piensa primero en la calidad de vida de las personas que viven aquí en Querétaro”, subrayó.