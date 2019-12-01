Presunto responsable del homicidio de una agente del MP en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es vinculado a proceso

Presunto responsable del homicidio de una agente del MP en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 17:18:54
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Marcos “N”, presunto responsable del homicidio calificado de una agente del Ministerio Público adscrita a esta institución, así como de lesiones calificadas en agravio de su pareja, también servidor público.

Sobre el particular se informó que el órgano jurisdiccional determinó además imponer prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Lo anterior derivado de los trabajos de inteligencia e investigación, los que permitieron establecer la identidad y posible participación del imputado, lo que llevó a la obtención de una orden de aprehensión y su posterior captura mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, Guardia Civil y Policía Municipal.

De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 17 de febrero, el investigado y un cómplice realizaron labores de vigilancia tanto en las instalaciones de la Fiscalía Regional como en el domicilio de las víctimas, en la localidad de Las Guacamayas, lo que evidencia la planeación del ataque.

Al arribar a su vivienda, las víctimas fueron interceptadas por los agresores, quienes, bajo el pretexto de un asalto, accionaron armas de fuego en su contra. Como resultado, la agente del Ministerio Público, Enriqueta L., perdió la vida, mientras que su pareja resultó lesionada.

Tras perpetrar el crimen, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta; sin embargo, las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada de Feminicidio permitieron ubicar y detener a Marcos “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

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