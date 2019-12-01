Presidente del IEM destaca urgencia de armonizar Sistemas Normativos Indígenas con el Sistema Electoral

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- En el marco del Foro Nacional “Sistemas Normativos Internos y Sistema Nacional Electoral. Armonización Necesaria INE–OPLE”, Ignacio Hurtado Gómez, Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), subrayó la necesidad de reflexionar y construir mecanismos para la coexistencia entre los usos y costumbres de los pueblos originarios y los procedimientos del Sistema Electoral.

"Reflexionar sobre esta armonización, sobre todo cuando vienen las elecciones, vamos a llamar de los poderes Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial, y el contexto en el que se dan y obviamente el papel de las propias comunidades. Lo hemos dicho, creo que el caso más ejemplificativo que seguramente incluso ustedes, bueno, no seguramente, que ustedes registran más incluso en los medios, es cuando ya en el proceso electoral el INE tiene que empezar a determinar la ubicación de casillas y al momento de acercarse a las comunidades indígenas, pues hay algunas que sí acceden, otras que no, entran en un diálogo, algunas se pueden, otras no se pueden, otras se reubican", detalló el presidente del IEM.

Hurtado Gómez enfatizó la importancia de reconocer los procedimientos y las reglas internas de cada comunidad indígena para la designación y elección de sus autoridades comunales.

"Se han dado casos que han tenido que intervenir particularmente los tribunales para validar algunas cuestiones... Se han dado casos donde se ha querido limitar la participación de la mujer, son las menos, pero si se llegan a dar," indicó.

Apuntó que tienen en consideración casos como Chiapas y Oaxaca, y en base a las experiencias de esas entidades se puedan prever modificaciones legislativas en Michoacán.