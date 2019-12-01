Presidente del IEM destaca urgencia de armonizar Sistemas Normativos Indígenas con el Sistema Electoral

Presidente del IEM destaca urgencia de armonizar Sistemas Normativos Indígenas con el Sistema Electoral
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 16:25:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- En el marco del Foro Nacional “Sistemas Normativos Internos y Sistema Nacional Electoral. Armonización Necesaria INE–OPLE”, Ignacio Hurtado Gómez, Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), subrayó la necesidad de reflexionar y construir mecanismos para la coexistencia entre los usos y costumbres de los pueblos originarios y los procedimientos del Sistema Electoral.

"Reflexionar sobre esta armonización, sobre todo cuando vienen las elecciones, vamos a llamar de los poderes Ejecutivo, Legislativo y ahora Judicial, y el contexto en el que se dan y obviamente el papel de las propias comunidades. Lo hemos dicho, creo que el caso más ejemplificativo que seguramente incluso ustedes, bueno, no seguramente, que ustedes registran más incluso en los medios, es cuando ya en el proceso electoral el INE tiene que empezar a determinar la ubicación de casillas y al momento de acercarse a las comunidades indígenas, pues hay algunas que sí acceden, otras que no, entran en un diálogo, algunas se pueden, otras no se pueden, otras se reubican", detalló el presidente del IEM.

Hurtado Gómez enfatizó la importancia de reconocer los procedimientos y las reglas internas de cada comunidad indígena para la designación y elección de sus autoridades comunales.

"Se han dado casos que han tenido que intervenir particularmente los tribunales para validar algunas cuestiones... Se han dado casos donde se ha querido limitar la participación de la mujer, son las menos, pero si se llegan a dar," indicó.

Apuntó que tienen en consideración casos como Chiapas y Oaxaca, y en base a las experiencias de esas entidades se puedan prever modificaciones legislativas en Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de camión de la GN en Uruapan, Michoacán, deja cinco heridos 
¡Cayó “ El L-12”! Operativo elite en Sinaloa saca de las calles a uno de los operadores criminales más temidos de Tijuana
Confirma la FGE de Michoacán el fallecimiento de una persona tras explosión de polvorín en Morelia
Quitan la vida a Lauro Orozco, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua
Más información de la categoria
Revela Harfuch que Carlos Manzo sobrevivió a un primer atentado dos días antes de fatal ataque: líderes del crimen castigaron a la célula que falló
Fiscalía Michoacán toma conocimiento de explosión en Morelia; hombre fue trasladado a un hospital y hay un desaparecido
En Morelia, Michoacán detienen a un sujeto que traía 50 kg de estupefaciente
Hallan partes humanas en lugar de la explosión de un taller de pirotecnia en Morelia, Michoacán 
Comentarios