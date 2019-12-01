Presidenta Municipal de Uruapan, Convoca a Misa en Honor a Carlos Manzo a Tres Meses de su Homicidio

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 17:38:39

Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026. – La Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, extendió una invitación pública a la ciudadanía para asistir a una ceremonia religiosa en memoria del exedil Carlos Manzo Rodríguez, al cumplirse tres meses de su homicidio.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa emitió un mensaje textual dirigido a la comunidad para unirse a la misa.

"El día de mañana, domingo 1 de febrero, presenciaremos la misa de Carlos... quien guste acompañarnos, será bienvenido", apunta su convocatoria.

La homilía se llevará a cabo a las 17:00 horas en la parroquia de San Francisco, ubicada a unos metros de donde Manzo Rodríguez fue asesinado.

Según declaraciones recientes de autoridades estatales, existen avances significativos en las indagatorias.