Presidenta municipal de Aguililla solicita apoyo estatal para reemplazar 8 unidades destruidas en vandalismo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 10:14:02

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026. — La edil de Aguililla, Elsa Contreras, solicitó apoyo económico y logístico que le permita recuperar el parque vehicular del ayuntamiento, el cual fue destruido durante los recientes actos vandálicos registrados tras la captura y muerte del líder criminal Nemesio Oseguera en Jalisco.

La petición fue realizada a través del legislador federal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, quien señaló que las unidades "representan prácticamente todo su parque vehicular para la operatividad del municipio", indicó el también líder estatal del PVEM, siglas bajo las que gobierna Aguililla.

En entrevista, Núñez Aguilar informó que tuvo contacto telefónico con la alcaldesa, quien le detalló la magnitud de los daños registrados el pasado fin de semana en la localidad.

El legislador federal apuntó que el impacto económico al patrimonio municipal fue considerable, destacando la pérdida de infraestructura clave:

"Entre los daños registrados, se confirmó la pérdida de ocho unidades que son propiedad del ayuntamiento, además de la destrucción de dos oficinas", comentó el también líder estatal del Verde Ecologista.

Núñez Aguilar agregó que, según datos proporcionados por la edil, el total de vehículos afectados en la región de Aguililla, incluyendo particulares y del municipio, asciende a alrededor de 50 unidades automotrices, las cuales fueron destruidas tanto en la localidad como sobre la carretera que conduce a Apatzingán.

El diputado del PVEM, partido al que pertenece la demarcación, enfatizó la urgencia de la petición de la munícipe.