Preside Mauricio Kuri Ceremonia Conmemorativa del Día de la Bandera en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 24 de febrero del 2026.- El gobernador, Mauricio Kuri González, presidió la ceremonia conmemorativa del CCV aniversario del Día de la Bandera, emblema que nos convoca a exaltar la identidad nacional, el respeto y el orgullo de ser mexicanos, en cuyo marco y mediante un enlace virtual con el acto cívico encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tomó protesta y abanderó a 23 escuelas de educación básica, media superior y superior del estado.

Desde el Querétaro Centro de Congresos, donde se rindieron honores al Lábaro Patrio, el mandatario estatal, en compañía del Gral. de Bgda. de E. M., José Guillermo Lira Hernández, comandante de la XVII Zona Militar y el Gral. de Bgda. de E.M., Alfredo Salgado Vargas, coordinador estatal de la Guardia Nacional, honró el legado de quienes forjaron la nación y a uno de los símbolos considerado emblema de unidad, respeto y soberanía.

Al destacar que la Bandera de México es un símbolo que no solamente representa historia, sino un proyecto de nación, que se construye todos los días desde las aulas, las escuelas y desde cada espacio donde la educación abre oportunidades, la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, afirmó que este acto de abanderamiento de escoltas es sobre todo, un acto de amor y de confianza en las y los estudiantes, en su compromiso, su vocación cívica y en su capacidad para asumir responsabilidades que fortalecen la vida pública del país.

En la ceremonia, exaltó que educar también es una forma de ciudadanía: es enseñar que la libertad, la justicia y la soberanía no son conceptos lejanos, sino valores que se viven en la comunidad todos los días, que se practican en el respeto y que se construyen cuando decidimos que nadie se quede atrás.

Al respecto, subrayó que en Querétaro trabajan todos los días juntos por la educación, articulando esfuerzos entre los gobiernos, las instituciones educativas, el sector productivo y el sector civil, para que las y los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para participar activamente en el desarrollo del estado y el país.

“Hoy, al recibir esta bandera, insisto, es un motivo de gran orgullo. Cada escolta asume el compromiso de representar no solo a su escuela, sino a su generación, que nuestras instituciones se forjan con valores, con identidad y con responsabilidad social. Sigamos avanzando con unidad de propósito, convencidos que desde la educación y la educación en Querétaro, la seguimos llevando, como siempre, y como se observa a través de ustedes, al siguiente nivel”, enfatizó.

Las y los estudiantes presenciaron, vía remota y de manera simultánea, la toma de protesta a un total de 920 escoltas de escuelas primarias, secundarias y nivel medio superior de las 31 entidades federativas de la Nación, quienes con esta fecha asumen el compromiso de custodiar a nuestra enseña nacional, amenizados por la Banda de Guerra del CBTIS Plantel 145 “Venustiano Carranza”, de San Juan del Río. En este tenor, la Banda de Música del Estado interpretó la pieza musical “Enseña Tricolor” y se realizó el toque militar “Tres de Diana”.