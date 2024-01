Presentan libro “Un México para Todos” del exgobernador de Guanajuato, Carlo Medina

León, Guanajuato, 29 de enero de 2024.- Libia Denisse García Muñoz Ledo, participó en la presentación del libro “Un México para Todos”, escrito por el exgobernador de Guanajuato Carlo Medina Plascencia.

“Guanajuato siempre ha estado a la altura de lo que México ha demandado y yo estoy segura de que esta vez no será la excepción. Carlos, tus letras han sido para mí un deleite, poder leerlas en este tiempo de muy profunda reflexión sobre el camino que debe de tomar nuestro estado y te agradezco siempre tu generosidad”, dijo Libia durante su participación.

“Creo que este libro es una franca invitación, es un llamado a no quedarnos cruzados de brazos cuando estamos viendo la destrucción que se ha dado a nuestras instituciones, instituciones que han sido una aportación directa de los ciudadanos, ese es el legado, esa es la herencia que queremos dejar a las futuras generaciones”, agregó.

El Diputado Federal y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, también participó en la presentación de este libro y se refirió a Libia como una persona que representa el cambio generacional de la política guanajuatense.

“Tengo una emoción extraordinaria de tener a alguien como Libia, con ese relevo generacional, fresco, innovador, que recoge una herencia incompleta, pero sobre todo, la gran oportunidad de poder recoger el sueño de 6.3 millones de guanajuatenses”, dijo Romero Hicks.

Libia hizo un llamado a la ciudadanía a asumir el protagonismo que las nuevas generaciones demandan, tal y como lo ha impulsado Carlos Medina Plascencia a lo largo de su carrera política.

“El trabajo bien merece la pena cuando hablamos del futuro de nuestras hijas e hijos, yo como mamá, sé que igual que ustedes, como padres de familia, como abuelos, no estamos dispuestos a ceder, a quedarnos sentados, viendo cómo este país que nos ha costado tanto construir, se nos va de las manos cuando vemos muchas situaciones que no van acorde a lo que queremos seguir construyendo para este país”.

Libia celebró la publicación de este libro, al que se refirió como un ejercicio de reflexión y preservación de la memoria histórica, que da a la ciudadanía un lugar privilegiado en las decisiones de los gobiernos y en políticas públicas.

“Es momento de trabajar sí, desde los partidos políticos para generar credibilidad para también trabajar por las causas ciudadanas, para no alejarnos ni un solo momento de lo que nos tiene hoy aquí que es trabajar por el bien común, pero siempre conscientes de que es la voz de la ciudadanía, la que debe de guiar nuestros pasos, que no hay ni un solo ejercicio de gobierno, que no hay ni una sola política pública que no deba pasar siempre por este matiz y este reflejo de luz que siempre dan los ciudadanos”, expresó.

“Lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos ante una realidad que hoy está aquí, hoy lo único que tenemos en nuestras manos para cambiar las cosas es nuestra acción, para poder ver a los ojos a nuestros hijos con la satisfacción del deber cumplido. No nos arrepintamos de que pasen los años y este país irremediablemente tome el rumbo que no queremos. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y una reflexión muy profunda, desde la mayor humildad posible para construir juntos el país que anhelamos”.

Por último, Libia agradeció a Carlos Medina Plascencia no solo por la invitación a la presentación de este libro, sino también por su generosidad al compartir su experiencia y conocimientos.

A la presentación del libro “Un México para Todos”, asistió Hugo Villalobos, expresidente del Instituto Nacional Electoral, en su calidad de ciudadano apartidista; y el ex rector de la Universidad de Guanajuato y ex Gobernador del estado, Juan Carlos Romero Hicks.

Éste es el segundo libro autoría del ingeniero Carlos Medina Plascencia, consta de cuatro capítulos y su prólogo fue escrito por Xóchitl Gálvez.