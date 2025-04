Presentan iniciativas plagiadas algunos legisladores del Congreso del Estado de Querétaro: Guillermo Vega

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2025.- Entre dos y cuatro iniciativas de ley que han presentados algunos legisladores son copy paste de proyectos que se han presentado en otros estados o incluso de otros países, evidenció Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso de Querétaro.

“Son dos o tres las iniciativas que son copy paste y las vamos a dar a conocer en su momento, pero si es importante que se sepa porque lo que se habla y la narrativa es que hay congelamiento de iniciativas, que hay bloqueo, que no hay voluntad y muchas veces hemos dejado de dictaminar iniciativas para proteger al diputado que luego nos tira piedras días después, me parece que la dinámica debe ser de cordialidad, pero también de honestidad”.

Tras aclarar que las iniciativas plagiadas no son de ningún legislador del PAN, Vega Guerrero adelantó que buscarán reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para sancionar a quien presente proyectos que sean copy paste.

“Me parece que (…) siempre será responsabilidad del legislador, pero también, me parece que deberá ser una llamada de atención para los grupos de asesores que les encargan que generen producción legislativa u lo que hacen es copy paste de otros lugares y queda en la conciencia de cada uno, pero me parece que eso no es lo idóneo porque no es lo mismo lo que sucede en Jalisco o Chiapas que lo que pasa en Querétaro”.

Destacó que es válido que algunas iniciativas se repliquen siempre y cuando se cuente con la autorización o el permiso del autor o si se trata de una homologación a una ley con lo local, pero en otros temas si es un abuso por lo que se darán a conocer estas iniciativas.

“Hay unas que se presentan como creación de los autores peor que en realidad son copias de lo que ya hicieron en otros estados y se presentan aquí con rueda de prensa y se falta la inteligencia”.

La semana pasada, la diputada Andrea Tovar Saavedra refirió que, actualmente hay 177 iniciativas turnas a comisiones las cuales ya tienen aproximadamente cinco meses sin ser dictaminadas siendo las de Administración y Procuración de Justicia, Puntos constitucionales, Planeación y presupuesto, Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales e Igualdad de Género y Derechos Humanos.

Vega Guerrero, refirió que, de las 41 iniciativas turnadas a su comisión, siete que ya fueron dictaminadas y 34 están pendientes y de este número cuatro o cinco van a ser dictaminadas en contra porque no van acorde con una realidad social, dos o tres son plagios o copias burdas de iniciativas que fueron presentadas a nivel federal o en otros estados.