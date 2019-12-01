Presentan iniciativa de Decreto que Expide la Ley para el Control Ético Poblacional de Perros y Gatos, y Protección de la Salud Pública Humana y Ambiental para el Estado de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- El crecimiento descontrolado de la población de perros y gatos en situación de calle, sumado al manejo inadecuado de los mismos, se ha convertido en un problema de salud pública, bienestar animal y deterioro ambiental, por ello, los legisladores Arturo Maximiliano García Pérez y Sully Mauricio Sixtos en la LXI Legislatura, presentaron la Iniciativa de Decreto que Expide la Ley para el Control Ético Poblacional de Perros y Gatos, y Protección de la Salud Pública Humana y Ambiental para el Estado de Querétaro.

Mauricio Sixtos detalló que esta iniciativa tiene como objetivo de atender de manera ética, responsable y sostenible el grave problema de la sobrepoblación de perros y gatos en las calles.

Detalló que esta situación genera impactos negativos como la transmisión de enfermedades zoonóticas (enfermedades que se transmiten entre los animales y los seres humanos, de manera directa o indirecta), accidentes de tránsito, contaminación en espacios públicos por heces y orina, agresiones, además del sufrimiento que padecen los animales abandonados.

Refirió que una perra y su descendencia pueden llegar a producir más de 5 mil crías en siete años, mientras que una gata y sus descendientes podrían alcanzar hasta medio millón de crías en el mismo periodo, lo que dimensiona la urgencia de una solución real y efectiva.

“Frente a esta realidad, es urgente que el Estado cuente con un marco legal integral que regule la tenencia responsable, el control ético de la población y fomente la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía.

Detalló que las matanzas, utilizadas históricamente como respuesta estatal y municipal a la sobrepoblación, han demostrado ser no solo inhumanas, sino también ineficaces: generan el llamado “efecto vacío” o vacuum effect, es decir, que los animales vuelven a poblar rápidamente los espacios vacíos, agravando el problema en lugar de resolverlo.

“De acuerdo con estudios internacionales, se ha comprobado que castrando al menos el 20% de la población de perros y gatos cada año se logra equilibrar la sobrepoblación y comenzar a reducirla, con la meta de alcanzar un equilibrio poblacional sostenible: que el número de nacimientos se equipare con la cantidad de hogares disponibles”.

Acompañado del colectivo “Ángeles con Colita Dejando Huella” de Ezequiel Montes, García Pérez subrayó que esta iniciativa no solo responde a una demanda social, sino también a un compromiso personal.

“He tenido mascotas toda mi vida y sé el valor que tienen para la salud física y emocional de las personas. Son compañía, apoyo para quienes sufren depresión o ansiedad, e incluso auxiliares en tareas de rescate o apoyo a personas con discapacidad. Una sociedad que ignora a sus animales difícilmente puede llamarse civilizada.”

Refirió que esta propuesta busca sustituir prácticas ineficaces y crueles como la matanza de animales por un esquema integral que promueva la esterilización masiva, gratuita, temprana y permanente, así como la educación en tenencia responsable y la creación de Centros Municipales de Salud Animal y Zoonosis en cada municipio del Estado.

El objetivo, dijo, es cambiar de raíz la política pública que por años ha sido basada en sacrificios y no en soluciones de fondo.

“Lo que no se ha logrado todavía cambiar es el chip: el sacrificio no puede ser la alternativa. Esta ley plantea un enfoque no eutanásico, con campañas masivas de esterilización, adopción responsable y educación. No se trata solo de sancionar el maltrato, sino de terminar de fondo con la sobrepoblación que afecta a la salud, al medio ambiente y a la seguridad vial.”

Detalló que entre las medidas adiciones están los registros obligatorios e identificación para perros y gatos; programas de vacunación y desparasitación para prevenir zoonosis; fomento a la adopción responsable y desaliento a la compra indiscriminada la participación activa de los municipios y coordinación con asociaciones civiles.

“Esta no es solo una propuesta para los grupos animalistas. Es una ley que atiende una problemática de salud pública, seguridad y medio ambiente que afecta a toda la sociedad”.

La intención, refirió, es prohibición la matanza de perros y gatos como método de control poblacional; campañas permanentes y gratuitas de esterilización, vacunación y desparasitación,; contar con un registro estatal de perros y gatos y sanciones para quienes abandonen o maltraten animales, incluir contenidos educativos sobre bienestar animal en escuelas y fomentar la participación activa de asociaciones civiles, universidades y ciudadanía en programas de control poblacional.