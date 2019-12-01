Presentan convocatoria oficial para participar en el Parlamento Juvenil Incluyente 2025

Morelia, Michoacán, a 08 de agosto del 2025.- El Congreso del Estado de Michoacán, a través del Comité Organizador del Parlamento Juvenil incluyente, en su versión 2025, presentó de manera oficial la convocatoria pública para todos aquellos jóvenes que quieran participar en este ejercicio democrático, plural e incluyente.

De la misma forma, se presentó la imagen oficial de este Parlamento Juvenil Incluyente y se se llevó a cabo la instalación del jurado calificador, mismo que será presidio por la diputada Ana Belinda Hurtado Marín e integrado por: Raúl Morón Vidal, Director de CECUFID; Miguel Ángel Villa Álvarez en representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Erandi Reyes Pérez Casado del Instituto Electoral de Michoacán; Socorro Hernández Cruz y Eduardo Rodríguez Chávez del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos; Alejandro Sandoval Rocha de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Manuel Ochoa Ayala del Consejo Económico y Social de Michoacán; y Elvia Loreto Mendoza Gómez del Instituto de la Juventud Moreliana.

En ese tenor, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que este Congreso del Estado cree y confía en la capacidad de las y los jóvenes michoacanos, en su talento, en su visión y en todo lo que aportan.

“Desde el Congreso del Estado le digo fuerte y claro a la juventud michoacana que, nunca más será ignorada su voz, hoy queremos escucharla fuerte y clara, que resuenen aquí en este Poder Legislativo. Ya no hay tiempo de que hoy se minimice y que no se crea en la capacidad de las juventudes”, agregó.

La diputada presidenta, añadió que este Parlamento Juvenil Incluyente, no solo es un ejercicio simbólico, sino que tiene que ir más allá, tiene que ser un ejercicio real de las voces de las juventudes, “que sean las y los jóvenes quienes nos digan la realidad que viven en Michoacán, las necesidades que enfrentan y la visión que tienen, las propuestas y las opciones en las que hoy se tiene que trabajar”.

En su intervención la diputada Grecia Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador, destacó que hoy se lleve a cabo todo este proceso, toda vez que en los último cinco años no se había hecho el Parlamento Juvenil.

La diputada Aguilar Mercado, detalló que la convocatoria presentada va dirigida a las juventudes michoacanas, para que presenten sus proyectos de iniciativa de ley o proyectos sociales, para participar en la selección e integración del Parlamento Juvenil Incluyente, en su versión 2025, el cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre.

La legisladora local, manifestó que “los jóvenes tienen una mirada activa de la realidad, porque no solo reconocen los problemas que hay en la sociedad, sino que buscan la solución, es decir, no se trata de ver el problema sino de encontrar las soluciones”.

Por su parte, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, subrayó que este Parlamento Juvenil Incluyente, significa dar un paso más hacia la construcción de un Michoacán en el que la voz de las juventudes sea escuchada, tomada en cuenta y transformada en acción.

“Hoy no solo presentamos una convocatoria, sino abrimos una puerta para que cada joven desde su propia historia, ideas y sueños, puedan influir en las decisiones que marcarán el presente y el futuro de nuestro estado”, finalizó.

En su intervención, la diputada Hurtado Marín, hizo una invitación a todos los jóvenes de Michoacán a participar en esta actividad, un llamado a todas las universidades de la entidad para que hagan extensiva esta invitación y un exhorto a los miembros del jurado calificador para que se conduzcan con legalidad, los valores y principios más altos que esperan los jóvenes para escoger las mejores propuestas.

Las convocatoria completa y las bases de la misma, las podrán consultar en: https://congresomich.site/wp-content/uploads/2025/08/convocatoria_par_juv.pdf