Presenta Vicente Gómez iniciativa para que la Cabalgata Morelos sea Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 21:00:41

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- A 31 años de su creación, el que se declare Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado la Cabalgata Morelos, es el objetivo de la iniciativa presentada por el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

En la sesión de este miércoles, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), expuso que este hecho histórico, se representa cada año con la participación de diversos municipios de Michoacán; y, recrea el trayecto que realizó el Generalísimo José María Morelos y Pavón en 1810, al recibir la encomienda de Don Miguel Hidalgo y Costilla para levantarse en armas y tomar el sur del país, creando así el primer ejército insurgente de la Nueva España.

Ante sus homólogos de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, informó que esta Cabalgata convoca a decenas de jinetes, familias, comunidades y asociaciones, movidos por un profundo sentido de patriotismo, para rememorar el paso del héroe insurgente, y, que mantiene viva una de las tradiciones más significativas del estado.

La Cabalgata Morelos recorre los municipios de Indaparapeo, Acuitzio, Charo, Morelia, Madero, Tacámbaro, Turicato, Nocupétaro, Carácuaro, San Lucas y Huetamo.

Gómez Núñez indicó que esta tradición sigue vigente gracias al compromiso y los esfuerzos emprendidos por las presidentas y presidentes municipales de los municipios que participan activamente para que se realice año con año.

En ese sentido conminó a los integrantes del Poder Legislativo a respaldar esta propuesta, en virtud de valor histórico, social y cultural incalculable que tiene la Cabalgata Morelos, por ser un símbolo de unión entre los pueblos y un vehículo de transmisión entre generaciones de saberes y un elemento de unión e identidad comunitaria.

Durante la presentación de la iniciativa en el Pleno de la LXXVI Legislatura se contó con el acompañamiento de la presidenta y presidentes municipales de los municipales de: Turicato, Mtra. Graciela Hernández Arreola; Acuitzio, Adán Guillén Villaseñor; Tacámbaro, Alejandro Fuerte García; Madero, Juan Carlos Gamiño Ávalos; Carácuaro, Hever Tentory García, Nocupétaro, Gonzálo Nares Gómez; Indaparapeo, Janitzio Zavala.

Así como Roberto Carlos Lopez García, en representación del Gobierno Municipal de Morelia y María del Sol Villanueva, jefa de la Tenencia Morelos.