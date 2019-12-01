Presenta Sandra Arreola iniciativa para  protección de animales comunitarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 13:11:03

Morelia, Michoacán a 09 de octubre de 2026.- La diputada Sandra Arreola Ruiz presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para incorporar a la legislación michoacana la figura del animal comunitario, con el fin de dar reconocimiento y protección jurídica a los perros y gatos que viven en calles, espacios públicos y áreas comunes de las colonias.

La propuesta define al animal comunitario como aquel que habita de manera habitual en espacios públicos o áreas comunes, no cuenta con propietario o poseedor identificado y es aceptado, alimentado y cuidado por un grupo de personas de la comunidad.

Arreola Ruiz explicó que se trata de una realidad cotidiana que hasta ahora no tiene marco legal y que es necesario dado que “los animales comunitarios existen, están presentes en nuestras calles, y aunque durante mucho tiempo han quedado olvidados, merecen ser nombrados y protegidos".

La legisladora aclaró que la iniciativa no fomenta el abandono ni pretende que los animales vivan en la calle, sino reconocer una situación existente y dotarla de reglas de cuidado, protección y responsabilidad compartida.

El documento establece que las personas que participen en el cuidado de un animal comunitario procuren, dentro de sus posibilidades:

· Proporcionarle agua y alimento suficiente.

· Favorecer condiciones que garanticen su bienestar.

· Protegerlo de situaciones que pongan en riesgo su integridad.

Asimismo, plantea que los gobiernos municipales, conforme a sus competencias y posibilidades presupuestarias, impulsen programas de bienestar, atención veterinaria, vacunación, esterilización, identificación y adopción responsable, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, los Centros de Atención Animal y las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas.

"Cuidar no significa solamente poner un plato de comida. Cuidar también significa prevenir enfermedades, evitar que se reproduzcan sin control, atenderlos cuando sufren y procurar que estén seguros".

Finalmente, señaló que la propuesta busca construir un puente entre la comunidad que cuida y el gobierno que acompaña, con el objetivo de que ningún animal viva en el abandono en Michoacán.

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